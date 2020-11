Recogen firmas para reclamar fibra óptica y dar cobertura de Internet en Couso

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 02/11/2020 21:49 h

En la parroquia estradense de Couso se llevó a cabo una recogida de firmas para reclamar la mejora del servicio de Internet. Los vecinos demandan que se instale y dote de conexión de fibra óptica a esta zona de A Estrada, además de acometerse «as melloras necesarias para garantir o servizo de datos e voz». Las más de cien rúbricas se presentaron ayer en el registro municipal para que desde el Concello «se realicen as xestións e trámites oportunos co fin de resolver as deficiencias do servizo de telecomunicacións».

Los promotores de esta iniciativa para Couso también entregaron copia de su petición a todos los partidos políticos de A Estrada, además de mandarla a la compañía Movistar. Remarcan en el texto que acompaña las firmas que «nas actuais circunstancias debido ao covid-19, en relación ao uso de datos do servizo de Internet para teletraballo, ensino non presencial e outros, tense observado unha diminución da calidade do servizo tanto en termos de velocidade como de estabilidade a pesares do mantenemento das tarifas da subministradora». Apuntan a que ya se instaló fibra óptica a algunos abonados y piden generalizarla.