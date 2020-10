A Estrada entra en alerta roja por coronavirus

0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 21/10/2020 11:50 h

A Estrada fue capeando hasta ahora la segunda ola del coronavirus. Sin embargo, en la última semana los contagios se han disparado y el municipio ha avanzado imparable hacia el nivel máximo de alerta.La acumulación de más de 21 casos nuevos en los últimos siete días acaba de colocar a A Estrada en el nivel 3 de alerta. No obstante, conviene aclarar que los niveles de alerta reflejan únicamente un mapa de la situación en Galicia por concellos, pero no conllevan por sí mismos restricciones de ningún tipo. Los niveles de restricciones son un asunto aparte. Los decide un comité clínico analizando no solo el número de casos registrados en un perído temporal, sino teniendo en cuenta hasta treinta indicadores diferentes referidos a las circunstancias de los contagios. De momento, A Estrada, como toda Galicia, entrará esta medianoche en el nivel 2 de restricciones.

Según explica el jefe de servicio de Atención Primaria del centro médico de A Estrada, Juan Sánchez, la tasa de positividad -el número de positivos en relación con los test realizados- es cada vez más alta. La tasa media de positividad del mes de octubre se sitúa en el 2,74%. Sin embargo, tomando como referencia las dos últimas semanas la tasa de positividad es del 3,85% -resultaron positivos 27 de los 702 test realizados- y, lo que es más preocupante, en la última semana la tasa de positividad asciende ya al 5,79% -25 test positivos de los 432 realizados-. La tasa de positividad está en relación con la transmisión comunitaria del virus. Sánchez considera que una tasa de positividad por encima del 5% indica que podría llegar a haber riesgo de transmisión comunitaria, aunque de momento en A Estrada no lo habría porque se tienen en cuenta además otros factores y en A Estrada los brotes están controlados y es posible aún una trazabilidad de los casos.

En lo que va del mes de octubre se han acumulado 28 positivos, aunque tres de las personas afectadas residen en Santiago y dos en Cuntis. Desde el inicio de la segunda ola -que en A Estrada se inició el 15 de agosto- van ya medio centenar de positivos acumulados. No obstante, los casos activos en este momento son 22. Uno de los enfermos está hospitalizado y el resto superan la enfermedad -con telecontrol médico- en su domicilio.

El perfil de los nuevos contagiados es el de personas jóvenes que, al interactuar en hogares intergeneracionales, acaban contagiando a otros integrantes de la familia. La media de edad de los contagiados ha bajado en los últimos días de 39 a 37 años.

El jefe de servicio de Atención Primaria del centro médico de A Estrada calcula que, al ritmo que está evolucionando la pandemia, en el municipio es probable que haya "tres o cuatro positivos diarios". "La situación está todavía controlada, dado que tenemos identificados brotes y contactos, pero la entrada de casos es masiva. Está claro que no se han guardado las precauciones necesarias en el puente", advierte Juan Sánchez.