Buscan a una mujer en A Estrada

a estrada / La Voz 03/10/2020 22:46 h

A última hora de la tarde de ayer los agentes de la Policía Local de A Estrada buscaban a una vecina del casco urbano de 67 años después de que un familiar detectase que no se encontraba en casa. A esa hora no se cursara ninguna denuncia y se creía que la mujer podía estar por los alrededores aunque no se sabía cuanto había salido de su domicilio. La Policía Local solicitó la colaboración de la Guardia Civil.