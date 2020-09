Dos personas resultan heridas al empotrarse su coche contra la rotonda de As Colonias de madrugada

No disponible

La Voz de Galicia

24/09/2020 10:23 h

Dos personas resultaron heridas esta madrugada al empotrarse el vehículo en el que viajaban contra la rotonda de As Colonias, en la salida de A Estrada hacia Silleda por la N-640. El siniestro ocurrió poco antes de las seis de la mañana. El coche se salió de la vía e impactó contra la rotonda. A consecuencia del impacto, dos ocupantes del vehículo resultaron heridos, según informa el 112. No obstante, no fueron precisas labores de excarcelación, ya que las personas estaban liberadas y accesibles. Una de ellas, B. S. S. P., de 43 años, fue trasladada al centro de atención primaria en una ambulancia de soporte vital básico del 061.