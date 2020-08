Da positivo un trabajador del centro de A Braña de Berres que no estuvo en contacto con los usuarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

28/08/2020 13:59 h

Una persona que trabaja en el Centro A Braña de atención a personas con trastornos del espectro autista de Berres (A Estrada) ha dado positivo en covid-19. Se trata de un trabajador del área administrativa que reside fuera de A Estrada y que, gracias a los estrictos protocolos de seguridad del centro, no había tenido contacto alguno con los usuarios del mismo. Esta persona no presentó síntomas en ningún momento. No obstante, estando fuera del centro recibió la noticia de que un familiar suyo había dado positivo, por lo que se aisló y se sometió a la pertiente prueba, que ha dado positiva. Dada la falta de interacción de esta persona con los usuarios del centro y con el resto de trabajadores y el hecho de que ninguno ha presentado síntomas, Sanidade no considera necesario hacer un cribado en el centro, aunque sí se hará un seguimiento activo del mismo. El centro está gestionado por la Asociación de Pais con Persoas con Trastorno do Espectro Autista de Centros de Apoio Familia (Apacaf). En él residen en este momento diez personas.