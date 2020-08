A Estrada registra sus dos primeros positivos por covid-19

0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 15/08/2020 13:16 h

A Estrada ha registrado sus dos primeros positivos por coronavirus. Se trata de dos trabajadores de una empresa de aire acondicionado que son vecinos de A Estrada y que en los días pasados estuvieron trabajando en una obra en Madrid. Regresaron el jueves y, cuando venían de camino, compañeros de la obra les comunicaron que tres de las personas de otra empresa que habían estado trabajando con ellos en la misma obra habían dado positivo. Aunque los estradenses no tenían síntomas, llamaron al teléfono habiliado para consultas sobre el coronavirus, contaron su caso y solicitaron hacerse la prueba. Según aseguran, en este teléfono les dijeron que hiciesen vida normal y que si querían contactasen con su médico de cabecera para valorar la pertinencia de la prueba. No obstante, los estradenses ya se habían aislado por iniciativa propia desde el primer momento, por miedo a poder contagiar a sus familias. Uno de ellos lo hizo en un piso desocupado y el otro en una habitación de la casa familiar. El médico aplaudió su aislamiento desde el primer momento y los envió a hacer la prueba PCR al covid-auto instalado junto al hospital Gil Casares. Fueron ayer viernes al mediodía. Aunque los estradenses no tenían ningún tipo de síntomas, esta misma mañana han recibido los resultados, que han sido positivos.