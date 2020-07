Piden tres años de prisión para los tres acusados de agredir a un hombre en Callobre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

a estrada / La Voz 03/07/2020 22:21 h

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra fijó para el próximo martes, día 7, a las 10.00 horas el juicio de tres hombres a los que se les imputa la presunta autoría de una agresión a un cuarto en A Estrada. El fiscal pide cada uno de los tres una pena de tres años de prisión, el pago de una indemnización de 61.437,27 euros al agredido y la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros durante siete años. Se les acusa de un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal con el agravante de abuso de superioridad.

Los hechos ocurrieron el 21 de julio del 2016 sobre las 6.00 horas. Al parecer en ese momento los tres acusados se encontraban el aparcamiento del campo da festa de Callobre, en A Estrada.

En las conclusiones provisionales de la fiscalía se recoge que al parecer los tres «actuando de mutuo acordo e coa intención de menoscabar a integridade física» de un cuarto hombre «déronlle unha malleira». Se considera que uno de ellos le dio una fuerte puñalada que hizo caer al suelo al agredido. En el escrito se relata que aprovechando que estaba desorientado y semiinconsciente los tres acusados «seguiron agredíndoo con patadas e puñadas na cabeza e no resto do corpo ata que finalmente os acusados abandonaron o lugar».

Como consecuencia de los golpes el agredido sufrió «unha ferida incisa no dorso do nariz, un traumatismo cranio-encefálico, un traumatismo facial, a fractura dos ósos propios do nariz, policontusións, dolor cérvico-dorso-lumbar con rixidez pos traumática, un trastorno de estrés pos traumático, ansiedade reactiva e unha desviación da pirámide nasal á esquerda».

Para su curación el agredido recibió primero una primera asistencia médica en el PAC de A Estrada y en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y un tratamiento médico-quirúrgico que incluyó un ingreso hospitalario el 23 de octubre del 2017 y el 15 de enero del 2018 con intervenciones quirúrgicas de septoplastia y turbinoplastia coblator bilateral bajo anestesia general y sección de sinequia izquierda.

Las heridas que sufrió tardaron en curar un total de 544 días, de los cuales 489 fueron de perjuicio personal básico, 53 de perjuicio personal moderado y 2 de perjuicio personal grave, según se recoge en el escrito del fiscal.

Secuelas

Al agredido le quedaron como secuelas «un estrés postraumático leve, unha alteración unilateral da respiración nasal por deformidade ósea ou cartilaxinosa moderada, unha cicatriz en i grega sobre o dorso nasal dereito con brazos laterias de 0,5 e 0,8 centímetros e dun brazo central de un centímetro que condiciona unha deformidade en escotilla (trap door) elevada no centro».

A estas secuelas se añaden, según se recoge en el escrito «unha cicatriz de 0,5 centímetros na á nasal dereita e unha disosmia grave cunha perda funcional do olfato moi importante manifestada en forma de hipostimia con alteracións gustativas que o limita parcialmente para a súa profesión de cociñeiro».