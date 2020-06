Es tiempo de fresas: «Hai demanda, pero non cantidade»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Cedrón

Redacción / La Voz 30/06/2020 05:00 h

Junio avanza. Es tiempo de fresas, de cerezas, de frutos rojos. Pero este año en Galicia la cosecha de fresas parece que va regular. «Está habendo pouca. A campaña vai moi retrasada polo tempo que fixo», cuenta Raquel Touceda, una agricultora de A Estrada que tiene una hectárea de terreno dedicada al cultivo de este fruto rojo. La inestabilidad meteorológica del pasado otoño hizo que las plantas, que normalmente ponen entre octubre y diciembre, no pudieran plantarse hasta principios de año. A partir de ahí todo se retrasó. Hace poco más de un mes Raquel buscaba temporeros para trabajar en la recogida: «Apareceron unha 400 persoas, pero de momento collimos xente de aquí porque non hai moita fruta este año. Pero pronto, en xullo, vai comezar a xudía».

Al haber tan poca fresa, es complicado cumplir con el mercado. «Hai demanda, pero non hai cantidade», cuenta Raquel. Ella y su familia la comercializan directamente: «Temos un posto na praza de abastos de A Estrada e tamén levamos ao mercado central de A Coruña». A diferencia de lo que ocurre con la fresa que viene de Huelva o la que llega de Portugal, su fruta —como el de otros productores gallegos— llega a destino totalmente fresco: «Apáñase hoxe e esta mesma madrugada están xa no mercado da Coruña. Non lle pasan dous ou tres días por riba. Porque a de Huelva, Por exemplo, a menos que a colla unha superficie grande que a trae en cantidade, non ven directamente de alí».

Cómo reconocerlas

Pero cómo reconocer cuál es de aquí y cuál es la que llega de Portugal. Al echar un vistazo en la tienda o el supermercado, es complicado diferenciarlas. «A de aquí e a que ven de Huelva diferencianse ben, sobre todo polo tamaño. Coa de Portugal é máis complicado. Depende da variedade que collas. A diferencia principal é que a de estas terras non vai a cámara».

Más allá de las fresas hay también otros frutos rojos cultivados en Galicia que están llegando a las tiendas: arándanos, frambuesas...