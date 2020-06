A Estrada reabrirá esta tarde sus parques infantiles

0

La Voz de Galicia

19/06/2020 13:40 h

El Concello de A Estrada tiene previsto reabrir esta tarde los tres parques infantiles del casco urbano estradense, que permanecen precintados desde el pasado 23 de abril a causa de la crisis sanitaria del covid-19. Según informa el teniente alcalde estradense, Juan Constenla, tanto las tres zonas de juego de la alameda como los parques de la Praza do Mercado y de la Avenida de Santiago serán desprecintados en las próximas horas para que puedan ser utilizados a partir de esta tarde. En los parques se colocarán carteles provisionales con las recomendaciones de higiene y seguridad en los recintos. El listado de buenas prácticas invita a mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, hacer uso de mascarilla, cubrir la boca y la nariz al toser usando pañuelos de papel, tirar después los pañuelos a la basura, toser sobre la manga si se carece de pañuelos de papel para no contaminar las manos, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca con las manos, no saludarse con las manos ni darse besos, lavar frecuentemente las manos con jabón y no compartir juguetes ni otros objetos personales.