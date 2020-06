María do Ceo y Luar na Lubre protagonizarán el San Paio de este año

0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 18/06/2020 18:24 h

A Estrada celebrará este año un San Paio marcado por la nueva normalidad y el acento cultural del programa. Habrá cuatro días de festejos, desde el miércoles 24 al sábado 27 y tres escenarios al aire libre para garantizar el cumplimiento de todas las medidas de protección sanitaria. Los dos primeros días del programa el protagonismo será local.

El miércoles 24 habrá pasacalles de la Banda Cultural da Estrada a las 12.00 horas, animación a cargo de Pulpiño Viascón a las 12.00 y a las 18.00 y actuación en la Praza do Mercado a partir de las 20.00 horas de los monologuistas Chelo do Rejo, Toño Pena y Pablo Chichas y del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. A las 21.30 horas el grupo Plan Siberia protagonizará un concierto en la Praza da Feira.

El jueves 25 Lume na Lareira animará las calles a partir de las 18.30 horas. A Las 20.00 se presentará en la Praza da Feira el libro de Xosé Luna A Estrada Románica, a las 20.00 horas actuarán Os Bichos en la Praza do Mercado y a las 21.30 As Lerchas en la Praza da Feira.

El viernes 26 habrá animación a las 12.00 y 18.00 horas a cargo de la charanga Os Xirimbaos, concierto de piano de la escuela Musikenos a las 13.00 en la Praza do Mercado, actuación de A Banda das Apertas con Magín Blanco a las 20.00 horas en la Praza do Mercado y concierto de Luar na Lubre a las 22.00 horas en la Praza do Concello, gratuito pero con invitación.

El sábado 27 habrá animación de calle a las 12.00 y 18.00 horas con Os Atrevidos y a las 13.00 con Ce Orquestra Pantasma. A las 18.00 se presentará el libro Aventuras de Alberte Quiñoi en la Praza do Mercado y a las 19.00 será el pasacalles de la Banda Municipal da Estrada, que a las 20.00 horas ofrecerá un concierto en la Praza do Concello, también gratuito pero con invitación. La misma fórmula se utilizará para el concierto de cierre de las fiestas, protagonizado ese mismo día por María do Ceo a las 22.15 horas en la Praza da Constitución.

Las invitaciones estarán disponibles a partir del lunes en el departamento de Cultura del Concello, el bar restaurante Andalucía y Robert´s Café. Podrán retirarse un máximo de cuatro invitaciones individuales o dos dobles por persona. El aforo de la Praza do Concello será de 400 personas. Las personas con invitación tendrán que acudir 45 minutos antes del inicio del espectáculo para acceder a su butaca. Los primeros en llegar irán ocupando las primeras filas. La entrada tendrá validez hasta cinco minutos antes del inicio del espectáculo. En ese momento, si quedan butacas libres, podrán ser ocupadas por espectadores sin invitación.