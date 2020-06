A Estrada valora crear 200 plazas de párking tras la estación de buses

No disponible

No disponible

0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 11/06/2020 21:55 h

El Concello de A Estrada está valorando nuevas opciones para ampliar las plazas de aparcamiento público en superficie.

Anticipándose a la apertura del nuevo centro médico, el gobierno local estudia alternativas para incrementar las opciones de estacionamiento en esta área y su entorno.

Una de las opciones que se baraja es la creación de un párking en la explanada situada en la parte inferior de la estación de autobuses. Se trata de una parcela de 4.500 metros cuadrados de superficie. Su ventaja es que son terrenos de titularidad municipal y que, además, la superficie ya está asfaltada, con lo que se podría poner en servicio casi de forma inmediata.

En la actualidad este espacio acoge de forma trimestral la visita de la unidad móvil de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No obstante, según el alcalde estradense, José López, esto no representaría un problema, ya que la ITV podría trasladarse al párking del nuevo estadio de fútbol de A Estrada. «Es una zona más adecuada, más cómoda y que además de noche se encuentra cerrada, por lo que sería un buen sitio para la ITV», explica López. Según el alcalde, esta opción de traslado ya ha sido consensuada con la empresa responsable del servicio, que no ve inconvenientes en la alternativa.

Para José López, la mayor traba de este aparcamiento disuasorio podría ser su emplazamiento. El alcalde no tiene del todo claro que esta sea la zona más cómoda para aparcar para los usuarios del nuevo centro de salud o los que acudan al comercio local. En todo caso, se está valorando, ya que podría ofrecer doscientas plazas de estacionamiento gratuito en superficie y se podría disponer del párking «en cuestión de semanas».

La otra alternativa que se baraja para dar servicio a la zona es la parcela de 7.500 metros cuadrados contigua al nuevo centro médico. En este caso se trata de una parcela sin acondicionar pero que también es terreno municipal y que podría ofrecer hasta 300 plazas de estacionamiento en el entorno del nuevo centro de salud, la escuela infantil A Galiña Azul y, en el futuro, los nuevos juzgados, que también se pretende construir en esta zona.

Por otra parte, el Concello trabaja también en la ampliación de la bolsa de aparcamiento en el entorno del consistorio, donde en la actualidad se ofertan unas 180 plazas: sobre 140 en el párking de la Casa das Letras y 40 más detrás del Teatro Principal.

Detrás del teatro Principal

El gobierno local pretende llegar a ofertar 300 plazas. La compra del edificio anexo al Principal y la finca posterior permitirá ampliar hasta 50 las 40 plazas del párking situado tras el teatro. Además se mejorará el acceso, que ahora resulta poco cómodo por tratarse de una franja estrecha en la que no es viable la entrada y salida simultánea de vehículos. Esta opción abre la posibilidad también de negociar con los propietarios de las fincas intermedias una vía de paso para poder conectar el párking del teatro Principal con el de la Casa das Letras.

El alcalde estradense presume de haber impulsado la mayor bolsa de plazas públicas de aparcamiento de la historia local, «con más de 800 plazas gratuitas de párking habilitadas en los últimos años».

No obstante, es partidario de seguir incrementando las zonas de estacionamiento de forma pareja al arranque de las peatonalizaciones y humanizaciones previstas. «Hay que ganar más espacio para los peatones. No podemos seguir pensando en ciudades con calles de doble sentido y zonas de aparcamiento a ambos lados», advierte.

La humanización de la Praza da Feira eliminará 45 plazas que se compensarán en el entorno

La primera de las acciones de humanización del casco urbano estradense impulsadas al amparo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) será la humanización de la Praza da Feira.

El próximo lunes la junta de gobierno local tiene previsto dar luz verde a la licitación del concurso de ideas para definir el nuevo espacio. La reforma afectará a la Praza da Feira propiamente dicha y a las calles adyacentes.

En la Praza da Feira existen en la actualidad unas 45 plazas de estacionamiento en superficie que necesariamente habrá que eliminar. La intención del Concello es compensar esta perdida de plazas habilitando otra zona de aparcamiento público gratuito en superficie en el entorno. En este sentido, el gobierno local ya ha avanzado en las negociaciones con los propietarios de una de las parcelas privadas de la zona, que podría ofrecer un número similar de plazas a las sacrificadas.

El Campo da Feira, intacto

No obstante, la mayor bolsa de aparcamiento del área se encuentra en la zona de la carballeira del Campo da Feira, donde según López hay capacidad para unos ochenta vehículos. Estas plazas se mantendrán intactas tras la humanización prevista en el entorno.

La actuación en la Praza da Feira afectará a unos 12.000 metros cuadrados de superficie -sin contar las calles incluidas en el proyecto- y tendrá un coste de más de 900.000 euros.

La opinión de los ciudadanos tendrá un importante peso en la elección del proyecto final de reforma de todo el entorno.