A Estrada evalúa los efectos del covid-19 sobre trabajadores y personas en paro

a estrada / la voz 03/06/2020 21:11 h

El Concello de A Estrada está desarrollando un estudio científico para evaluar los efectos del covid-19 tanto sobre trabajadores como sobre personas en paro de A Estrada y su entorno. Es el departamento de Emprego e Orientación Laboral del propio ayuntamiento el que desarrolla el estudio, con la colaboración y bajo la supervisión de la Facultade de Relacións Laborais e Recursos Humanos de la Universidade de Santiago de Compostela, indicaban ayer fuentes municipales.

Para lograr más trabajo

«O obxectivo é atopar evidencias que permitan desenvolver accións específicas tanto no ámbito laboral como no formativo que se poidan implementa na Estrada e o seu contorno, adaptadas á casuística concreta que queda no noso municipio despois do impacto da pandemia, para deste xeito, conseguir que a incorporación ao mercado do traballo das persoas en desemprego sexa maior».

En el caso de las personas que están trabajando, este estudio buscará medir factores como el índice de teletrabajo que ha conllevado la aparición del coronavirus; la conciliación familiar y el aprovechamiento laboral. El estudio, de carácter científico, «non ten ningunha finalidade lucrativa nin propósito comercial e a participación é totalmente anónima e voluntaria», señalan desde el concello estradense.

El cuestionario que deben responder las personas que quieran aportar su testimonio sobre los efectos del covid-19 en el ámbito laboral está integrado por dos secciones, que se responden entre 5 y 10 minutos. El enlace a este cuestionario será accesible desde la propìa web emprego.aestrada.gal y también en la página de Facebook de la sección de empleo del ayuntamiento, en la dirección www.facebook.com/emprego.aestrada.

Y es que la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus ha conllevado una serie de cambios sustanciales en el mundo de las relaciones laborales.