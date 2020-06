«A colleita está sendo bastante frouxa nesta zona e collín menos do que esperaba»

0

01/06/2020

Las colmenas de Martín Cañedo, en A Estrada, no dependen solo de la floración del eucalipto. De hecho, su explotación se encuentra a mitad de campaña, «aínda quedan un par de meses para que todo remate», pues todavía falta la cosecha de zarza y la del castaño que, aunque aquí no es tan abundante como en otras zonas de Galicia, también se da. Este apicultor reconoce que la campaña del eucalipto fue, en esta ocasión, bastante mala. «En abril choveu moito e a floración do eucalipto foi frouxa. Collín menos do que esperaba e moito menos co ano pasado, que foi unha colleita excepcional e de moita calidade», explica. Cuenta que este año vino todo muy adelantado y que, en principio, parecía que iba a ser «un ano boísimo, pero despois fastidiouse a cousa bastante».

Tras los malos resultados de la campaña del eucalipto, Cañedo confía en que la del castaño sea algo mejor, aunque reconoce que por A Estrada no hay grandes plantaciones de esta especie. Pero sí las suficientes para que sus abejas hagan miel. «Tal e como está agora o tempo, a colleita de castaño vai ben. Fai calor e a cousa ten boa pinta, pero esperemos que non pare de chover, que veña algún chaparrón de vez en cando ou algunha nube», pide. De lo que pase a partir de ahora dependerá que pueda salvar parte de su cosecha.