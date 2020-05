A Estrada vuelve a quedar sometida a las franjas horarias por su densidad poblacional

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 23/05/2020 14:27 h

Surrealista. Solo así puede calificarse la situación de descontrol vivida en A Estrada desde el anuncio el domingo pasado de la supresión de las franjas horarias en los núcleos de población que no superen los 10.000 habitantes, que finalmente no será aplicable en el casco urbano estradense hasta el lunes, con la entrada en la fase 2 de la desescalada y la extensión de la medidaa todo el territorio gallego.

En la conferencia de presidentes autonómicos del domingo pasado Pedro Sánchez anunció la medida y dio a entender que entraría en vigor al día siguiente, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tal publicación no se produjo, así que A Estrada tuvo que quedarse a la espera. «Se generaron unas expectativas, pero el jueves el Ministerio dijo que no, que habría que esperar a la fase 2, y el viernes entró en vigor por sorpresa con su publicación en el BOE, incorporando además un condicionante de densidad poblacional del que no se había hablado nunca hasta ese momento y dando la posibilidad de reabrir a los establecimientos hosteleros al 40 % sin previo aviso, por lo que les pilló con el pie cambiado. Alguno pudo reaccionar y decidió abrir ya y ahora resulta que A Estrada queda exlcuida de esa relajación de las medidas. Esto es una vergüenza», comenta el alcalde estradense, José López.

El BOE publicado este viernes especificaba que los núcleos que no superasen los 10.000 habitantes quedaban ya libres de las limitaciones de las franjas horarias para los paseos de los menores de 14 años y para la práctica de la actividad física no profesional. Eliminaba además las restricciones a los desplazamientos por parte de los menores de 14 años en el sentido del número máximo de acompañantes. Todos los convivientes en un mismo domicilio podrían salir a pasear juntos. Asimismo, los bares y restaurantes podrían abrir las zonas interiores al 40 % de su capacidad. No obstante, todo esto quedaba sujeto a que los núcleos, además de no sobrepasar los 10.000 habitantes, tuviesen una densidad de población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí es donde empezaron las interpretaciones. El Concello desconoce cualquier documento que dé cuenta oficialmente de la densidad de población del casco urbano. «Ni el Instituto Galego de Estatística (IGE) ni el Instituto Nacional de Estadística (INE) no aportan datos sobre la densidad de población en el casco urbano, por lo que se presupone que la densidad de población se calcula en el ámbito municipal», dice López. Con esta interpretación, con 20.479 habitantes según los últimos datos oficiales (publicados por el IGE a fecha de 1 de enero del 2019) y 288 kilómetros cuadrados, la densidad poblacional de A Estrada sería de 71,1 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo del máximo permitido para relajar las normas. Sin embargo, ese no debe haber sido el criterio empleado. Para despejar las dudas sobre el criterio de la densidad poblacional, la Xunta publicó esta mañana un listado de las poblaciones en las que pueden desaparecer las franjas horarias y A Estrada no se encuentra en él. «La Xunta ha elaborado el listado en base a datos proporcionados por el Ministerio, pero desconocemos en qué documentos se basa», indica López.

En todo caso, con la entrada el lunes en la fase 2 y la desaparición general de las franjas horaria, no tiene sentido ni siquiera darle vueltas a si el criterio empleado es correcto o no. «Esto es una vergüenza. Ante el descontrol absoluto y las decisiones que nos dejan a los concellos continuamente al pie de los caballos y teniendo en cuenta que el lunes entramos en la fase 2, lo que vamos a hacer es aplicar el sentido común. No vamos a mandar a la policía ahora a cerrar locales. En todo caso se hará labor didáctica. Pedimos a todos «sentidiño», que apliquen el sentido común y la responsabilidad, Y nosotros es lo que vamos a hacer también porque es lo mejor que se puede hacer en estos tiempos turbulentos», dice José López.