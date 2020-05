A Estrada valora activar este fin de semana la peatonalización de calles

0

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 12/05/2020 22:18 h

El Concello de A Estrada celebrará esta tarde una reunión de la Mesa de Mobilidade para valorar, entre otras cuestiones, la peatonalización provisional de varias calles del casco urbano para favorecer tanto la ampliación de terrazas como el tránsito seguro de los viandantes, manteniendo la máxima distancia social posible. La Mesa -convocada para las 20.30 horas- está integrada por representantes del gobierno local y de los tres grupos de la oposición, técnicos municipales y representantes de las asociaciones de empresarios, de comerciantes y de hosteleros de A Estrada. Entre todos tomarán una decisión sobre las peatonalizaciones, siempre sobre la base del informe encargado a la Policía Local sobre esta cuestión.

De entrada, están sobre la mesa las peatonalizaciones de las calles Calvo Sotelo, Ulla, Justo Martínez, el primer tramo de Don Nicolás hasta el cruce con la rúa Marqués de la Vega de Armijo, Irmáns Valladares y Waldo Álvarez Ínsua. La Asociación de Comerciantes de A Estrada (Acoe) ha solicitado la peatonalización todos los días de la semana al menos de las calles Calvo Sotelo, Ulla y Justo Martínez. El gobierno estudiará esta posibilidad, aunque en principio se muestra más partidario de la peatonalización de fin de semana, incluyendo el viernes por la tarde y el sábado y el domingo todo el día.

En la reunión se espera llegar también a un acuerdo sobre la fecha de implantación de la peatonalización. El alcalde estradense, José López, cree que podría ser viable llevarla a cabo este mismo fin de semana.

La hostelería estradense no se ha lanzado a la reapertura este lunes. En la fase 1 de la desescalada solo se permite la utilización de las terrazas con una limitación de aforo del 50 % y la entrega de bebidas o de comida para llevar, pero no el uso del interior de los locales. La mayoría de los establecimientos disponen de pequeñas terrazas que, al 50%, no compensarían la apertura. Y menos cuando las predicciones meteorológicas son de lluvia.

En este contexto, un total de 23 locales de A Estrada han comunicado al Concello su interés en ampliar sus superficies de terraza para poder sacarle más rendimiento en el momento en el que decidan abrir. Según informan desde la asociación Hosteleiros da Estrada, los locales interesados en la ampliación de sus terrazas son Robert´s Café, Os Peares, O Bodegón, Piaf, Taberna Navegación, Nicol´s, As Catro Vigas, A Taverna da Feira, O Candil de Silvia, O Paradero, Enredo, Vasan, O Xulia, Eureka, Bodeguiña, Florida, Acapulco, Andalucía, Amadeus, 20 Berzas, O Lar, Río Liñares y Gran Sol.

Por el momento, solo el bar Andalucía ha anunciado la apertura de su terraza para la jornada de hoy. No obstante, fuera del casco urbano algunos establecimientos ya trabajan con terrazas, como el Mesón O Xarro de Aguións, que el lunes llenó la suya, el restaurante Regatos de Liñares y O Asador de Leo, en la salida hacia Pontevedra.

Café para llevar

En el casco urbano, algunos locales empiezan a animarse también a ofrecer consumiciones para llevar, como el Café Central o el Café Bar Panamá, que anuncia su apertura para mañana jueves.

Someten a debate el concurso de ideas para humanizar la Praza da Feira

La Mesa de Mobilidade analizará además el borrador del pliego de condiciones redactado para el concurso de ideas que lanzará el Concello para la humanización de la Praza da Feira. Podrán participar estudios con experiencia contrastada en urbanización pública. Mediante un proceso de participación ciudadana y un jurado técnico se elegirán tres propuestas finalistas, que se llevarán un accésit de 6.000 euros cada una. Los tres estudios finalistas presentarán un anteproyecto que será valorado por un comité técnico que elegirá la propuesta que se llevará a ejecución. La empresa ganadora contará con un presupuesto de 50.000 euros para la redacción del proyecto, que afectará a los 12.000 metros cuadrados que abarcan la Praza da Feira y su entorno.