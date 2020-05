A Estrada está libre de positivos desde abril, salvo en sanitarios

0

La Voz de Galicia

a estrada 09/05/2020

La onda epidémica del covid-19 en A Estrada está «totalmente controlada». Así lo confirma el jefe de servicio de Atención Primaria del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez, que destaca que desde el 30 de abril no se ha registrado ningún positivo netamente local. Los casos detectados desde entonces se corresponden con estradenses que trabajan en hospitales. «Ahora se están realizando pruebas al personal sanitario. Ello conlleva que en los últimos días se detectasen 15 positivos de estradenses vinculados a este ámbito, pero de todos ellos solo dos resultaron positivos en los test PCR. En realidad son positivos que ya han pasado la enfermedad o están en los últimos días», explica.

A 9 de mayo, el municipio cuenta con 95 positivos totales acumulados, pero solo siete activos en este momento. De ellos, seis pasan la enfermedad en casa y solo un paciente permanece ingresado en el hospital.

La primera fase del estudio epidemiológico local ha concluido con 534 test realizados y solo dos positivos. «Con estas cifras, la segunda fase ya no tiene sentido, pero decidirá la Xunta», dice Sánchez. «La situación está muy controlada a nivel local, pero no podemos confiarnos ni bajar la guardia en la desescalada. Está habiendo una prisa excesiva», advierte. «Al PAC hay que llamar antes de ir, a menos que sea una urgencia auténtica. Hay que recordarlo porque la gente no lo está haciendo bien», dice.