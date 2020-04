El comercio pide una reapertura sin cita previa y pareja al desconfinamiento

0

La Voz de Galicia

27/04/2020

No existe una opinión unánime al respecto, pero la mayor parte de las asociaciones de comerciantes de la zona coinciden en que la reapertura de los negocios no considerados esenciales ha de ir pareja a una desescalada que garantice cierto movimiento en la calle.

La secretaria del Centro Comercial Aberto de Lalín, Meritxell Silva, solo es partidaria de la apertura inminente si lleva aparejadas garantías de supervivencia del negocio. «Se se pode abrir, automaticamente hai que dar de alta a todos os traballadores en ERTE. As empresas con traballadores contratados van ter que asumir o 100 % dos soldos, pero as ventas vanse reducir a un 50 % ou menos», explica. «No sector da moda, por exemplo, hai que pensar que a xente vai saír unha hora ao día e non necesita roupa. Ata que abran bares e restaurantes e haxa festas e eventos non vai ser o mesmo», comenta. «Sería positivo poder reabrir, pero hai que valorar se vai cubrir os gastos. Habería que tomar medidas, como poder alargarlle o ERTE a algúns empregados», propone. Silva no ve preciso establecer la cita previa. «Cunha limitación do aforo sería suficiente. Oxalá fixera falta, pero non vai haber tanta afluencia», augura.

Desde la asociación D Tendas la presidenta, Fina Fernández, es partidaria de abrir cuando la situación sanitaria dé confianza a la clientela. «A xente virá ás tendas cando non perciba risco. Abrir agora para pechar en xuño non valería de nada», dice. Fernández constata que primero hay que definir la nueva normativa de seguridad. «Dicir abrir é moi fácil, pero hai que saber como. De nada serve tentar adiantarse se aínda non se sabe que medidas haberá que tomar», comenta.

A Estrada prepara una plataforma de venta digital que integrará a todos los establecimientos locales interesados

En A Estrada, el comercio local empieza a prepararse para hacer frente al nuevo panorama. Según explica el presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (Acoe), Alfredo González, se está fraguando una plataforma conjunta de venta digital que se lanzaría con el apoyo del Concello. «Sería un pequeno Amazon a nivel da Estrada», comenta. «Xa hai ano e medio ou dous anos que estabamos preparando algo así a nivel galego. Íbase lanzar a plataforma Zasca, pero quedou todo bloqueado por falta de financiación», indica González.

El alcalde estradense, José López, confirma que el Concello pondrá a disposición del sector el personal y los servicios de A Estrada Dixital para poder lanzar la plataforma y encargarse del mantenimiento. No obstante, para el diseño de la página sería precisa la contratación de una empresa especializada y el comercio interesado tendría que comprometerse a actualizar sus contenidos y a poner en condiciones su escaparate virtual. «La gente se está acostumbrando a los canales no presenciales y es interesante adaptarse a este cambio de hábitos», constata López.

Por su parte, González considera importante que la reapertura se haga sin dar pasos en falso. «Necesitamos saber unha data aproximada e que medidas vai haber que tomar. Queremos normas para non ir para atrás no conseguido e estamos dispostos a cumprilas», dice. El presidente de la Acoe pide además que, como primer paso, se permita acceder a los comercios para hacer envíos por paquetería.