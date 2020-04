«Con cita a xente non viría porque sentiríase obrigada a comprar, e non é o noso modelo»

0

27/04/2020

Marta y Sonia Barreiro Otero son dos hermanas de A Estrada que desde octubre regentan su propio negocio de moda. Se llama Luscofusco, está en el número 12 de la calle Justo Martínez y tiene un atractivo escaparate de primavera del que apenas se ha podido vender nada. «Todo isto pillounos empezando a campaña de primavera-verán e a punto de recibir a mercancía de inverno», explica Sonia.

Las hermanas son partidarias de que el sector pueda reabrir las puertas cuanto antes «sempre e cando non signifique unha volta atrás». «Ten que haber garantías de que o cliente non teña medo. Se a xente segue confinada e non hai movemento pola rúa non vai haber clientela, porque isto non é o pan. Non é algo de primeira necesidade», explican las hermanas. «Para máis, ao non haber saídas, festas ou celebracións a xente vai mercar menos roupa, porque para estar na casa apáñase co que ten», constatan.

«Ter o negocio aberto e que non che entre a xente non vale de nada. Nós tivemos moita sorte e o propietario do baixo non nos está cobrando o aluguer. Estamos moi agradecidas. En canto abramos haberá que facer fronte ao aluguer e a todos os demais gastos e se non entra xente...», reflexiona Sonia.

Las hermanas Barreiro Otero no consideran interesante un sistema de apertura con cita previa. «Sendo realistas, a xente non está preparada para iso. Nun taller ou no salón de peiteado xa estás afeito, pero isto é outra cousa. A xente non está habituada a programar as compras de roupa. Gústalle entrar, botar unha ollada, probar... Creo que se tiveran que pedir cita sentiríase condicionada, como obrigada a comprar, e xa non a pediría. Nós non queremos ese modelo. Queremos que a xente entre, mire, pregunte e probe libremente, sen sentirse na obriga de nada», explican.

«O que haberá que ver agora é como se pode conxugar iso coas medidas de seguridade que haberá que tomar. Fálase de spray desinfectante para a roupa, de mamparas... pero non se sabe nada. Esperaremos a que se concrete algo. Non te vas poñer a investir e que pase coma co dos locais para fumadores», recuerdan.