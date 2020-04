El comercio estradense se anticipa al protocolo para una reapertura segura

0

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 22/04/2020 23:32 h

Ni el propio gobierno sabe ni cuándo ni cómo podrán reabrir los establecimientos comerciales excluidos de las listas de actividades esenciales. Sin embargo, la Asociación de Comerciantes de A Estrada (Acoe) no tiene pensado quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien decida algo mientras su futuro se tambalea. Poco pueden hacer en pleno estado de alarma, pero prepararse para lo que se les viene encima entra en su margen de maniobra. Si algo tienen claro los comerciantes es que nada volverá a ser lo que era después del COVID-19 y que, sea como sea, habrá que extremar las medidas de seguridad. «O goberno agora mesmo está durmido. Está a actuar coma un polo sen cabeza, pero nós temos que prepararnos para a volta. Para que non nos pille a contrapé», explica el presidente de la Acoe, Alfredo Gozález. «Está claro que vai haber que tomar medidas para evitar os contaxios e, como non hai directrices, nós imos empezar a actuar conforme cremos que vai ser ou que debería ser», explica.

Pensando en el regreso a la actividad, la Acoe ha contactado con firmas asociadas que disponen de mamparas de metacrilato para mostradores de atención al público y viseras protectoras. En este momento son tres las firmas que han ofrecido estos artículos: Cristalería Durán, Carlín Papelería y Copistaría Copistrada.

Copistrada había invertido en una máquina de troquelado para realizar perfiles artísticos para invitaciones o menús de eventos. Con todas las celebraciones aplazadas, el propietario, Sindo Villamayor, ha decidido reinventarse. Con planchas de glaspack de 300 micras de grosor fabrica ahora pantallas protectoras que monta en una diadema de sujección de PVC. La capacidad de producción de la máquina es de hasta 1.000 pantallas diarias.

Si existen más asociados que dispongan de artículos de este tipo podrán contactar con la Acoe para entrar en el listado de proveedores. El objetivo es doble. Por una parte, se pretende dar ejemplo desde dentro recurriendo al comercio estradense para la adquisición de los materiales de protección. «Pediranse presupostos e, na medida das posibilidades, contratarase con empresas asociadas, repartindo o negocio entre todas as firmas subministradoras», avanza González.

Por otro lado, la Acoe pretende hacer un pedido conjunto para todos los comercios que estén interesados, para conseguir así mejores precios. La asociación insta a los comerciantes interesados en implementar estas medidas de seguridad a ponerse en contacto con el colectivo (en el WhatsApp del 607 165 928 o en el correo info@acoe.es) para hacer una previsión de las necesidades de abastecimiento.

«Temos que estar preparados para que non nos pille o toro cando digan que se pode abrir», dice el presidente de la Acoe. «Queremos facer acopio de material mentres se poida, porque despois haberá outro repunte da demanda», advierte.

La Acoe también ha solicitado 7.500 mascarillas sencillas a través de la central de compras de la Xunta. De momento ha conseguido 800. La intención es proteger a los socios y vender el resto que puedan llegar a precio de coste en las oficina de la Acoe. «Tamén tentaremos comprar guantes conxuntamente, para estar preparados», anuncia.

La ACE pone 1.000 máscarillas a disposición de las firmas asociadas

Ante la dificultad de las empresas locales para conseguir los equipos de protección individual (EPI) necesarios para desarrollar su labor en condiciones de seguridad -sobre todo mascarillas-, la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE) de A Estrada se ha adherido al sistema de compras organizado por la administración autonómica. El colectivo acaba de recibir una primera partida de 1.000 máscaras que pone a disposición de todos sus asociados y trabajadores. La ACE insta a los socios a ir comunicando sus necesidades.

El PSOE propone movilizar 500.000 euros para el consumo en el comercio local

El PSOE de A Estrada propone vertebrar un sistema de vales de compra para las familias para movilizar el consumo en el comercio de proximidad una vez que se levanten las restricciones a la actividad comercial. Los socialistas proponen estudiar el sistema de financiación, es decir, si el Concello financiaría el 100% del coste o una parte menor. El objetivo es garantizar la actividad del comercio local en su reapertura y aliviar una posible caída del consumo.

El PSOE reconoce que aplicar estas medidas desde el Concello puede ser complicado, por lo que pide que se busque un encaje normativo. Propone además establecer otras medidas que ayuden a los negocios de hostelería y turismo, que seguramente vean su actividad más restringida.