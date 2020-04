Aprendendo desde o balcón

0

La Voz de Galicia María Fernández Ferro

01/04/2020

O meu nome é María. Son funcionaria de carreira, profesora de Educación Secundaria, da especialidade de orientación. Gustaría compartir a miña opinión sobre o que está pasando co noso alumnado, ou mellor expresado, coas familias que teñen fillos e fillas en idade escolar.

Nos últimos tempos se nos enche a boca falando da educación en valores, igualdade, solidariedade, educación emocional e todos estos temas tan importantes.........pois agora é o momento!!

É o momento de demostrar que a educación é moito máis que ensinar e valorar contidos, a educación debería ser o motor que desenvolva nas xeracións futuras eses valores de solidariedade, de empatía, de traballar xuntos, de esforzo, de responsabilidade....e podería seguir e seguir....

E que estamos facendo para eso?

Obrigando ós rapaces e ás súas familias a un estrés innecesario coa multitude de materias que existen na ESO, que se conecten on line para poder seguir as clases a partir do terceiro trimestre, porque van a ter unha valoración por iso. Casas nas que as familiar saen a traballar, a enfrentarse coa realidade e coa preocupación de si volverán contaxiados ou non, se contaxiarán ós seus.......pero non, eso non é o importante, o importante é sacar un 5 para aprobar e pasar de curso! Por favor, queremos que ese sexa a mensaxe que lles enviemos ós nosos nenos e nenas neste momento histórico?

Vamos a facer unha sociedade millor por estes dous meses que queda de curso? Vamos a mellorar a situación desas familias por moitos medios materiais que se lle aporten?

Sinceramente...a min que me importan as notas e os cursos agora mesmo?!! Cando o importante é que nin eu, nin os meus fillos, nin os meus pais estén enfermos!!!

Todos coñecemos a famosa pirámide de Maslow das necesidades, cando temos as necesidades básicas cubertas, atendemos a outras que non o son. Só cando as temos cubertas!! Neste momento as necesidades básicas de seguridade, saúde e supervivencia non están cubertas!! O noso cerebro non pode atender a nada máis que eso!!!!

Señores políticos, facilen as cousas e olvídense dos deberes e traballos on line neste momento, e moito menos de que a avaliación sexa importante!! Non é ese a mensaxe que debemos enviar!! Non é eso o que queremos que os nenos e nenas aprendan! Están a aprender moito máis no balcón aplaudindo e colgando carteis que enviando exercicios ós profesores.

O profesorado deste país son profesionais e o están a facer maravillosamente ben, cumplindo co seu deber, pero creo que tampouco debería ser ese o seu papel agora mesmo. Non deberían ser máquinas de enviar exercicios. Que sexan exemplo, que sexan responsables, que sexan fortes, que sexan empáticos, que sexan solidarios, que coiden da súa familia....etc etc.....e ese é a mensaxe que aprenderán os seus alumnos e alumnas.

Cal é o problema de dar este curso por rematado e facer unha promoción automática?? Non é un aprobado xeral. É unha situación histórica de supervivencia. Cal é o problema?? Que suporía?

NADA!!!

Os rapaces reciben os mesmos contidos curso tras curso, seguirán no próximo.....simplemente habería que articular a situación de 2o de Bacharelato....pero non olvidemos que a nota media do propio bacharelato é o 60% da nota do ingreso á Universidade!!!!!!! E esa xa a teñen!. Estiveron loitando por ella durante 2 cursos! É tan importante a ABAU neste momento?? Téñase en conta esa nota e liberen da presión ó alumnado e ás súas familias e que poidan centrarse no importante!!

A familia, a solidariedade cos veciños, a empatía cos sentimentos dos afectados, o pensar que podo facer cada día para axudar.....

Se os alumnos e alumnas brillantes se sinten perxudicados, ensinémoslle a que hai cousas máis importantes que unha nota. Se os alumnos menos brillantes, alguén considera que son beneficiados, o próximo curso os poñerá no seu lugar.......simplemente as notas non son un fin en sí mesmo.....seguimos avaliando o próximo curso, non se preocupen!!

Os profesionais non debemos permitir que a educación perda unha oportunidade como ésta para facer un cambio e deixar atrás un modelo anticuado e apolillado e renacer cun modelo dinámico, presente no mundo de hoxe e que desenvolva no alumnado as tan nomeadas «competencias»!! Por fin as estamos traballando sen planificalo por estándares!!!