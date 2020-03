Juan Sánchez: «En la zona rural de A Estrada no se han detectado casos»

0

La Voz de Galicia rocío garcía

a estrada / la voz 20/03/2020 21:03 h

El jefe de servicio de Atención Primaria del centro médico de A Estrada, Juan Sánchez, prefiere no dar datos sobre la cifra local de positivos. Se limita a informar de que, por el momento, el muncipio se encuentra en la media española, mientras que Galicia en su conjunto está un poco por debajo. No obstante, asegura que «en A Estrada se está controlando la situación». «Los positivos que tenemos son casos importados, de personas que estuvieron o que pasaron por Madrid o que estuvieron de vacaciones en la zona de Valencia o Benidorm», explica. «En el rural no se ha detectado ningún caso y la residencia de mayores también está libre», indica. «Ahora todo va a depender de que la gente cumpla las normas y se quede en casa. Esta pandemia la vamos a controlar si la gente guarda las medidas de aislamiento y si no tiene miedo, porque si tiene miedo va a actuar y a moverse. Va a venir al centro médico cuando lo que debería hacer es pedir una cita telefónica», explica.

De todas formas, según confirma Juan Sánchez, la supresión de todas las citas presenciales -salvo las urgentes- en el centro médico ha hecho descender drásticamente las visitas el centro de salud y con ello su potencial como centro de contagio. «Si en una jornada normal podían pasar por el centro médico unas ochocientas y pico personas, estos días estarán pasando alrededor de 150. Se trata de pacientes que necesitan curas, controles del Sintrom, con enfermedades agudas o con alguna emergencia», comenta. «Algunos con síntomas que podrían encajar dentro del cuadro del COVID 19 continúan acercándose al centro médico», cuenta. No obstante, para evitar contagios, el centro médico estradense ha elaborado y activado un protocolo especial que, en palabras de Sánchez, «es el mejor de España en Atencíón Primaria». «Nos lo ha han pedido y vamos a cederlo a la gerencia para que lo difunda», indica.

Una de las primeras medidas de este protocolo ha sido la creación de una consulta especial y aislada para los casos de problemas respiratorios.

Gel y mascarilla

Al llegar al centro, los pacientes deben lavarse las manos con gel desinfectante y colocarse una mascarilla. Después, son derivados a una consulta específica situada en la zona del PAC. Además, el centro ha activado un gabinete de crisis que se reúne diariamente de 8.00 a 8.15 horas, se hace seguimiento de las bajas, se dan instrucciones precisas para el aislamiento en el domicilio y se trabaja en contacto con Servizos Sociais y Policía Local.