Critican que la ambulancia del 061 se desinfecta en la calle y los técnicos trabajan sin protección

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 17/03/2020 21:09 h

Móvete (Movemento Veciñal Estradense) advierte de la peligrosidad que supone el hecho de que los vehículos de emergencias operativos en A Estrada sean desinfectados en la calle, frente a la base de operaciones que el 061 tiene en un piso de la Rúa do Matadoiro. La portavoz de la formación progresista, Mar Blanco, critica, además, que el personal del servicio esté trabajando sin protección.

Móvete recuerda que los técnicos del 061 de A Estrada llevan tiempo denunciando esta situación que, junto con el ahorro en el tiempo de respueta en las emergencias, fue el motivo por el que se abogó por la creación de una base para el servicio en el nuevo centro médico de A Baiuca. «O feito de non escoitar as reivindicacións de sentido común cobra maior gravidade ante a situación de emerxencia actual por mor da crise sanitaria do COVID-19 e require dunha actuación inmediata e contundente por parte da Xunta», dice Móvete.

Blanco critica además que los técnicos estén trabajando sin equipos de protección individual, poniendo en riesgo tanto su salud como la de los pacientes a los que asisten.

Móvete lamenta la dejadez e irresponsabilidad de la Xunta con un colectivo tan sensible y fundamental.