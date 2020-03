A Estrada suspende el Enterro do Salmón de este sábado por el coranavirus

0

12/03/2020 10:55 h

Ante la alerta sanitaria por la expansión del coronavirus, la asociación Hosteleiros da Estrada ha decidido suspender el programa del Enterro do Salmón previsto para este sábado. Las actividades, programadas inicialmente para el Sábado de Piñata (29 de febrero), se habían aplazado entonces por la amenaza de temporal. El colectivo informa de que su intención es volver a aplazar la celebración. Baraja como nueva fecha el 16 de mayo, aunque está todavía a la espera de acontecimientos.

El programa preveía una sesión vermú en la Porta do Sol a las 12.30 horas, con responso del Padre Xiao y actuación del grupo Los Vagos, una búsqueda del tesoro familiar a partir de las 17.00 horas por los locales asociados y, a las 19.30, la procesión de viudas acompañando al féretro del salmón desde la Porta do Sol hasta la Praza do Mercado. Desde las 20.30 horas estaba prevista la actuación de A Banda de Nash en la Praza do Mercado.