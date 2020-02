Denuncian la desaparición de una mujer de A Estrada desde el jueves

0

La Voz de Galicia

29/02/2020 17:38 h

La Guardia Civil ha iniciado el protocolo de búsqueda de una mujer de A Estrada de 68 años de edad. La desaparición de la estradense, que vive en el casco urbano, ha sido denunciada por su hermana, al no tener noticias de ella desde el jueves por la tarde. No obstante, todo parece apuntar a que la mujer se fue voluntariamente de su domicilio y en principio no se trata de una desaparición de riesgo porque la mujer se encuentra en buen estado de salud tanto física como mental. Al parecer, no es la primera vez que se ausenta varios días de su domicilio sin más explicaciones. La familia ha iniciado una campaña de difusión de la fotografía de la mujer en las redes sociales y a través de grupos de WhatsApp pidiendo a quien pueda verla que se ponga en contacto con la Guardia Civil llamando al número de teléfono 062.