Un boleto del Súper Once deja un premio de 50.000 euros en A Estrada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/02/2020 13:32 h

Un boleto del Súper Once de la ONCE ha dejado un premio de 50.000 euros en A Estrada. El boleto, con 10 de 11 aciertos, fue premiado en uno de los sorteos celebrados este miércoles. Fue vendido por Manuel Barros Vicente, que ejerce su labor en el quiosco situado en el número 1 de la Praza de Galicia.

Manuel Barros se mostró esta mañana entusiasmado por haber ejercido de intermediario para que la suerte le haya sonreido a algún cliente, aunque por el momento se desconoce el nombre del afortunado o afortunada. Para Manuel, que el próximo 4 de marzo cumple siete años al frente del quiosco de la plaza de la Farola, este es el premio más gordo repartido hasta el momento en A Estrada.

No obstante, a lo largo de su trayectoria laboral, Manuel ya había repartido 600.000 euros. Antes de tener destino en A Estrada, ejerció su labor en Silleda, donde el 12 de diciembre del 2012 dio 350.000 euros a los titulares de diez cupones con el número 79.735. Ese mismo mes repartió en Silleda 24.000 euros entre los cuarenta compradores de un cuponazo con cinco cifras del 50.369 y en noviembre del 2012 dio otros 180.000 con el número 63.977. «Os números téñoos grabados. Non se me olvidan máis», cuenta.