0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 15/01/2020 13:52 h

La estradense Mari Luz Afonso Soto aún no entiende por qué todo el mundo la felicita. El martes se convirtió en heroína al tomar las riendas de un autobús escolar que se quedó sin control tras la pérdida de conocimiento de su conductor. Ella no hace más que sacarse méritos. «Ou facía algo ou nos matabamos. Foi simple instinto de supervivencia», cuenta asegurando que cualquiera en su lugar haría lo mismo.

Mari Luz trabaja desde hace tres años como acompañante de bus escolar en la línea que hace el recorrido desde Loureiro de Arriba (Portela) hasta el CPI Aurelio Marcelino Rey de Cuntis. Conoce como la palma de su mano el recorrido que realiza cada día el autocar de la empresa La Estradense. Ese detalle fue vital en la acertada intervención de Mari Luz.

«Serían as oito e oito minutos da mañá. Acababamos de recoller ao neno da primeira parada, en Loureiro de Arriba. Era aínda noite pechada. Eu viña de axudarlle a poñer o cinto ao rapaz e avancei polo pasillo cara diante. Ao chegar a onda o condutor vin que estaba suando e pregunteille se se atopaba ben. Díxome que si, pero de súpeto xa vin como se desmaiaba», relata la acompañante escolar. «A primeira reacción foi tentar que volvera en sí, pero ao ver que non era capaz dispúxenme a cortar a corrente do vehículo. É algo que todas as acompañantes sabemos que hai que facer porque forma parte da nosa preparación. Pero neste caso o coche non tiña esa opción, que non é obrigatoria», explica.

«Agárrate por se volcamos», le dijo al único escolar que iba dentro del bus en ese momento

«Atopabámonos nunha pista secundaria cunha lixeira pendente, pero o autobús levaba pouca velocidade. Eu sabía que despois a carretera colle pendiente e fai un xiro no medio dunhas casa. Tiña que actuar xa, así que , desde o outro lado do panel que separa ao conductor do pasillo, agarrei o volante e botei o autobús cara unha finca», relata Mari Luz Afonso. Antes de ejecutar la maniobra, le dijo al único ocupante del bus -un alumno de primero de ESO-: «Agárrate forte por se volcamos». «Nalgunhas zonas había unha atajea batante profunda e eu tiña medo a volcar, pero aínda tiven sorte de enfilar bastante ben a entrada á veiga. Non pillei o fochancón. O bus, que é moi baixiño, embarrancou e freou só enseguida», explica.

«Eu suelo ser bastante fría para estas cousas, pero tamén tivemos moita sorte por non coller a atajea e volcar, porque o desmaio non fora máis abaixo nas curvas de Castro Loureiro... A verdade e que tanto eu coma o rapaz reaccionamos ben no momento. Eso si, despois temblabamos os dous coma acordeóns», confiesa.

El conductor volvió pronto en sí y fue trasladado al centro de salud de A Estrada para su reconocimiento. La acompañante y el estudiante anotaron en sus vidas una aventura con final feliz.