Negociadores, el último recurso

La Voz de Galicia josé manuel pan

redacción / la voz 26/05/2019 05:00 h

«Me está machacando con el régimen de visitas, le está metiendo cosas en la cabeza al niño. No aguanto más. Lo voy a arreglar a mi manera». Un hombre se ha atrincherado en su piso. La policía le habla a través de la puerta, también a gritos. Es difícil entenderse. «Tranquilo, queremos ayudarte», le dice una agente que junto a su compañero de la unidad de seguridad ciudadana ha sido alertado por el 091 sobre una posible agresión machista en un domicilio del centro de A Coruña. No saben qué está pasando dentro del piso, pero sí saben que los vecinos han oído los gritos amenazantes del agresor y los llantos de una mujer y de un niño. Son los primeros en llegar. Empiezan a oír golpes y llantos de la mujer. Le hablan al agresor, quieren obtener información. La situación puede complicarse y ellos intentan tranquilizar al hombre encerrado con su familia. Tienen que reducir la tensión.

Ese es uno de los primeros mensajes que han recibido los dos patrulleros, junto a otros 23 policías nacionales de Galicia en unas jornadas de formación que organiza la Jefatura Superior de Policía en A Estrada sobre secuestros, extorsiones e incidentes críticos.

La escena del domicilio no es real, forma parte del entrenamiento policial, pero sí se la pueden encontrar cualquier día en cualquiera de sus patrullas. Los casos de violencia machista son cada vez más frecuentes, explica Carlos Temprano, inspector jefe del grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de la Policía Judicial de A Coruña y uno de los 50 negociadores de la red que la Policía Nacional tiene en toda España. En Galicia hay otros dos inspectores de ese grupo de élite, que intervienen en lo que se define como incidentes críticos, cuando todo lo demás ha fallado. Son un último recurso muy especializado. Su principal arma es la palabra.

Estos policías actúan bajo la coordinación del Equipo Nacional de Negociación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y reciben una formación muy específica y permanentemente actualizada para ser capaces de afrontar situaciones límite y de gran riesgo, como secuestros, extorsiones o intentos de suicidio. «Sabemos que todo puede complicarse en un momento», asegura Temprano, que indica que el curso de A Estrada está dirigido a agentes de las patrullas de seguridad ciudadana, «que son los primeros actuantes, para que desde el principio se apliquen los protocolos adecuados evitando incrementar riesgos y para que sepan que, si es preciso, disponen de otros recursos y que nos pueden llamar».

Se trata de que esas primeras patrullas sepan cómo actuar, y los casos de violencia dentro de un domicilio son demasiado frecuentes. «Tú dices que eres la policía, pero no te quieren abrir. Es lo que llamamos incidente con víctimas, no con rehenes como en un atraco, cuando el atracador suele utilizar a las personas para poder salir. Necesitan que haya gente fuera. Pero en un incidente con víctimas, el agresor no necesita a nadie de fuera, al revés, lo de fuera le molesta. Su objetivo está dentro, que en un caso de violencia machista es la mujer o un niño», afirma José Javier Galante, jefe del equipo Nacional de Negociación de la Policía Nacional de la Unidad de Secuestros de la UDEV, que dirige los cursos de A Estrada.

«Estamos formando a los policías que llegan antes al lugar del incidente para que, si es arriesgado intervenir, sepan cómo actuar para dar tiempo a la llegada de otros recursos y realizar una acción coordinada y planificada», añade el inspector Temprano.