La versión del centro

Desde la dirección del centro aseguran que se están realizando averiguaciones al respecto. Indican que al ser un asunto delicado para todas las familias deben realizar estas investigaciones con sumo cuidado. «Non podemos confirmar nin desmentir que se producise este acoso no centro. Estamos entrevistando a un montón de alumnos e existen moitas contradiccións. Por suposto que si se confirma que esto ocorreu no instituto iniciaremos o protocolo e abriremos expedientes aos rapaces», explican desde la dirección. Sobre la negativa a cambiar de aula a los alumnos, señalan que en ese momento no les pareció oportuno, ya que en la misma clase podrían tenerlos más controlados.

Por su parte, desde la Consellería de Educación aclaran que el suceso no se produjo dentro del instituto, indicando que en el centro se tomaron las medidas pertinentes en el marco del Protocolo de Acoso Escolar.