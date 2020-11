El PSOE dice que el presupuesto sube gracias a Sánchez y olvida a los sectores que sufren la crisis

0

14/11/2020 23:04 h

El grupo del PSOE de Lalín critica que en la propuesta de presupuesto «non hai nin un só euro consignado en partidas concretas para axudar a comercio, hostalaría e autónomos nesta crise». El portavoz municipal, Román Santalla, considera este dato «inaceptable ante a urxencia económica e social que atravesamos». Consideran que el PP se olvidó de los sectores y vecinos mas afectados por la crisis y les parece «alarmante» el «olvido» de fondos especiales para «facer fronte á principal prioridade que son os veciños».

Gastos de personal

Se queja del gasto «dos soldos máis altos da historia de Lalín e uns gastos de persoal que aumentan en 500.000 euros para solucionar os chanchullos en políticas laborais de Crespo durante anos». Recuerdan la necesidad de regularizar la situación de personal municipal que llevó consigo, dicen que esa partida, «dende o ano 2017 incrementouse xa en 700.000 euros» y creen que con la RPT el gasto de personal subirá aún más.

Santalla afirma que el presupuesto «ten moita inversión ficticia e presenta múltiples desaxustes». Achaca el aumento en cinco millones de euros «ao goberno de España» explicando que «a subida vén derivada da transferencia que fai o Estado do IDAE para eficiencia enerxética (2,4 millóns), do aumento das horas do SAF que o ministerio lle outorga á Xunta (1 millón), dos fondos Dusi (850.000 euros) e da posibilidade de incorporar remanentes grazas á eliminación da lei Montoro».

Algo, que no pudo hacer, dicen, el gobierno anterior. Román Santalla cree que Crespo debería darle las gracias a Sánchez y no entienden como sube la recaudación de impuestos directos como es el IBI en 500.000 euros «pero a pesar de isto o alcalde non le dá ni un só céntimo a os sectores e veciños afectados pola crise».

Los socialistas echan en falta los gastos a mayores de la luz «por falta de contrato». Consideran que se destina al rural «unha cantidade irrisoria» y que tampoco hay cantidades relevantes «para o emprego» ni partidas para saneamientos, o para obras pactadas con el anterior gobierno con remanentes.

Preguntan al gobierno local por algunas cuestiones anunciadas en campaña por el grupo de gobierno popular como fue la gratuidad total del párking, los 100.000 euros anuales destinados al el comercio, y obras como el campo de tiro, la pista de atletismo o la construcción de la gran plaza.