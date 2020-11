Denuncian daños en el castro de Toiriz en su musealización

0

La Voz de Galicia j. b.

lalín / la voz 14/11/2020 23:01 h

Las obras de restauración y musealización del castro de Toiriz en Silleda ya generaron daños en el yacimiento, según el BNG. La formación nacionalista cuestionó ayer la forma en que la empresa murciana Patrimonio Inteligente S. L. está ejecutando los trabajos, aportando un dosier gráfico de lo que considera «feitos vandálicos», algo similar a lo ocurrido en octubre tras aparecer pintadas en piedras del enclave castrexo. Lamentan además que se está convirtiendo en un parque.

Recuerdan que el proyecto ahora en ejecución se promovió y financió por hasta cuatro Administraciones -Concello, Diputación, Xunta y Gobierno central- y que no hubo ninguna empresa gallega «que fora capaz de facer un cento de buratos nun castro datado na Idade de Ferro que chegou ata os nosos días intacto e que agora, coa connivencia de todas as Administracións se trata de alterar». Aludieron por ejemplo al cartel anunciador, «porque mente, este non é un proxecto de restauración e musealización, é simplemente un parque urbano no medio do monte e sobre un castro -bancos, alumeado e paneis-» y también por instalarlo «nunha zona que se debería preservar e non tocar».

Aglomerados y piezas al aire

El BNG alude además a la apertura de caminos con algo similar a aglomerado, para el paso de maquinaria en invierno, en lugar de esperar al tiempo seco y evitar ese tipo de acción. Respecto a los agujeros para piezas de hormigón donde se asentarán los bancos, «a simple vista observamos que se tocaron muros do castro». «

Pregúntamonos se se está facendo o estudo da estratigrafía arqueolóxica da terra que extraen dos buracos, se hai control dun arqueólogo e que fai; que fan os restos de cerámica castrexa envoltos nas terras extraídas á intemperie, expostos ao deterioro e ao alcance de calquera que guste do alleo

», recalcan.

Desde la formación nacionalista anunciar ayer, «ante un cúmulo de despropósitos que á vista dos resultados ten difícil volta atrás», que pedirán la inmediata paralización de las obras y que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta proceda a revisar la autorización otorgada. Las obras en marcha forman parte del proyecto Trazas de Pontevedra I, que promueven Diputación y Fomento. Fueron adjudicadas en mayo en más de 500.000 euros, para actuar en Toiriz, A Subidá (Marín) y Alobre (Vilagarcía).