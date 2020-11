El mercado de los miércoles contará hoy con servicio de pulpo solo para llevar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

a estrada / la voz 10/11/2020 21:40 h

La feria estradense de los miércoles celebrará hoy una nueva edición en la que, debido a las restricciones aplicadas desde el sábado al sector de la hostelería, no habrá servicio de pulpería para la degustación en las carpas. No obstante, las cuatro pulperías habituales del mercado instalarán puestos para la venta de pulpo para llevar. En la zona de la Feira estarán, como siempre, las pulperías Porta, Guerra y Rey. En la Praza do Mercado estará la Pulpería Rey.

Por lo demás, según confirma el edil estradense de Feiras e Mercados, Gonzalo Louzao, la feria continuará funcionando al 50% de aforo.

Se mantendrán veinte puestos fijos relacionados con la alimentación y otros sesenta rotatorios. En este segundo grupo, treinta feriantes acudirán a una feria y los otros treinta a la de la semana siguiente, estableciendo turnos alternos.