Cuíña reclama a la Xunta revisar el cierre perimetral, que cree desproporcionado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia j. b. R. R. R. G.

lalín, a estrada / la voz 06/11/2020 00:20 h

El alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, intensificó ayer su desacuerdo con el cierre perimetral del municipio y reclama una revisión de la decisión de la Xunta. Tildó de desproporcionada la media al achacar la incidencia de casos de las dos últimas al brote de la residencia de mayores de Ponte, muy focalizado y que sin tenerlo en cuenta «a día de hoxe temos menos casos de covid que outros municipios do entorno aos que non se lle aplican restriccións».

«Alguén debería explicarnos se se fai porque se toma como referencia unha área territorial, e non dicir que é pola incidencia de casos», planteaba Cuíña, reconociendo que «é difícil tomar decisións e non é tempo de facer crítica porque si, pero sinceramente nos parece desproporcionado». Aludió al nuevo golpe a la hostelería, «nunha lenta agonía» y con peso en la economía silledense. «A crise deste sector acabará repercutindo a toda a nosa veciñanza e non sei nin se darán aguantado moralmente», se lamentó el regidor.

Cuíña aseveró que, «sacando ao mellor casos contados que non cumpren», la hostelería resulta segura y no son el problema. «Creo sinceramente que se están dando paus de cego, porque hoxe pechan uns concellos, e a situación mellorará, pero nunhas semanas teremos o problema noutros», vaticinó, para lamentar además que se considere a los alcaldes como autoridades sanitarias para tramitar sanciones «pero non para recibir información». Aludió a los cientos de multas por el uso de mascarillas u otras infracciones derivadas del covid-19, impuestas por la Guardia Civil, que tiene Silleda sobre la mesa y «que para concellos como o noso son moi difíciles de tramitar».

Reclamó a las Administraciones ayudas efectivas para la hostelería, recordando el plan Silleda Reactiva y avanzó que evaluarán nuevos apoyos a este sector. Los bares y restaurantes ya no abonaron las tasas de terrazas este año ni lo harán en el 2021.

Sin acto por el Cocido

Por su parte, el alcalde de Lalín, José Crespo, solicitó ayer que las restricciones adoptadas por la Xunta se revisen con carácter mensual y se decida su continuidad o suspensión en función de la evolución de los contagios. Insistió en la necesidad de la concienciación ciudadana. Además, anunció la suspensión del acto simbólico previsto el día 11 de inicio de la temporada del Cocido.

El número de casos en Lalín sigue subiendo y suma ya 53, con 33 activos en Silleda

En Lalín el número de casos activos se volvió a incrementar ligeramente ayer y sumaban ya un total de 55. En Silleda, la cifra también creció con dos positivos más, lo que daría un total de 33 y para el sábado están previstas dos altas. Son los datos de los que ayer se facilitaban a los responsables municipales. Hay 12 alumnos contagiados en la zona: uno en la guardería de Lalín 2000, otro en el CEIP Vilar Paraná, uno en el Viondi, uno en el García Barros, otro en el Losada, dos en el Laxeiro, dos en el IES de Cruces, uno en el Conservatorio de Lalín y dos en el CEIP de Forcarei, con dos aulas cerradas.

A Estrada luchará por levantar las restricciones, ya que la curva local de contagios está doblegada

En A Estrada son muchos los que no entienden por qué la Xunta aplica ahora restricciones para controlar la situación cuando en el municipio la propagación del virus ya ha conseguido contenerse sin ellas. A Estrada sufrió un repunte de casos tras el puente del Pilar, con dos brotes familiares y otro vinculado a un bar que generó al menos 16 positivos. Sin embargo, la curva de activos consiguió doblegarse y de un crecimiento disparado hacia el cielo se ha pasado a una reducción del número de casos a la mitad.

En A Estrada hay ahora 28 pacientes activos, al detectarse dos positivos nuevos en un niño y un adolescente. Solo hay una persona ingresada y la media de edad de los enfermos es de 42 años.

Los casos activos están localizados, existe una trazabilidad y no hay riesgo alguno de transmisión comunitaria.

El alcalde estradense, José López, no cuestiona los criterios técnicos que han llevado a tomar la medida. Explica que para aplicar las restricciones se tomó como valor la tasa de incidencia acumulada de 14 días y ese indicador el martes sobrepasaba el umbral máximo. No obstante, en los últimos siete días la situación ha mejorado sustancialmente, por lo que López confía en que los expertos revisen el caso estradense. Según explica, desde el centro médico local se ha remitido a la gerencia de Atención Primaria un informe de la situación real a día de hoy.