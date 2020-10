El psiconálisis en tiempos de pandemia

0

La Voz de Galicia Jeanette Valiñas

31/10/2020 22:14 h

Hay una pandemia escondida detrás de la pandemia del coronavirus, la pandemia de la salud mental. Ya no era prioridad antes, ahora lo es menos que nunca. Hay un peligro inminente que no vemos, si se acaba la salud mental, si se acaban las ganas o el deseo, como gusta decir a lo psicoanalistas, también se acaba la vida.

Muchos me preguntan sobre la incidencia de esta pandemia en mi consulta. Constato día a día que no hay efectos nuevos ni cambios radicales en las personas. Hay un aumento en la intensidad de la problemática que estaba ya presente: los miedos se han convertido en paranoias, el gusto por la soledad en aislamiento extremo, la tendencia a culpabilizar al otro se ha convertido en odio y agresividad hacia los demás, el humor triste se ha transformado en depresión,…

La pandemia ha detonado mucha angustia, la presencia cercana de la muerte, y de la perdida en general, es ineludible para todos. Sin embargo, hay una sola pandemia, y tantas respuestas ante ella como seres humanos existen. Y esa es la base del psicoanálisis: la lógica de funcionamiento de cada quien es única, la forma que cada quien inventa para afrontar lo insoportable y el sufrimiento es única.

En psicoanálisis, no hay comportamientos normales o anormales, hay únicamente un límite: allí donde la persona pone en peligro su vida o la de los demás. Allí hay que agarrar de la mano, frenar, intervenir y modificar. No se trata únicamente de personas irresponsables -aún cuando las hay-, hay quienes afrontan lo insoportable jugando con el peligro, retando, desafiando, es muy típico en la adolescencia, allí no hay mal comportamiento,… hay sufrimiento y desconocimiento de otra forma eficaz para afrontarlo.

El psicoanálisis, como todos los profesionales de la salud mental, tenemos un deber en esta pandemia, el de resistir a ella sin ceder en nuestra función. El psicoanálisis es ante todo un encuentro físico entre dos personas, en un lugar donde se viene a decirlo todo, donde no es necesario callar nada, donde todo se acompaña con la palabra, donde se lucha por la vida mental cueste lo que cueste.

Alrededor del año 2003, cuando estudiaba psicoanálisis en París, y hacía mi propio psicoanálisis personal, en plena juventud despreocupada, me cae encima un diagnóstico de tuberculosis, tal como hoy, me invade la sensación de estar viviendo en una película, en un mundo paralelo, me recuerdo confinada en mi micro piso de 15 metros cuadros en París, consumiendo mis 17 antídotos al día, mirando por la ventana a la multitud que pasaba, y escuchando de la mañana hasta la noche los sonidos de los tacones acelerados de aquellas que seguían persiguiendo sueños, pensaba para mí misma «ellos siguen y yo me quedo». Varios días después suena el teléfono y del otro lado escucho la voz del antídoto que me salvó realmente, era mi psicoanalista preguntándome con un tono de asombro «¿cuándo vuelves?», y con un tono aún más asombrado le respondí «¿cómo voy a volver? si voy te contagió», a lo cual con su dulce y firme voz me respondió «no, tú no vienes a eso». La respuesta parecía enigmática, pero me enseñó más que 10 años de doctorado en la Universidad de París.

Volví, protegiéndome a mí y a ella, lo cual era y es perfectamente posible, y empecé de nuevo a hablar, de mis amores y desamores, de mis desafíos y fracasos, de mis proyectos y delirios, y volvió la vida, la vida mental, más fuerte que nunca, y allí aprendí que cuando se trabaja para conservar el deseo, cuando se le refuerza y se lucha por él, el resultado es también un efecto de realidad paralela, una sensación de cura milagrosa, que ningún remedio ni vacuna puede superar.

Por eso, sin aras de heroísmo o de salvación, invito a quienes se dedican a la salud mental a que mantengan sus consultorios abiertos ahora y después de la pandemia, a pesar de las dificultades que la era digital nos depara, y a pesar de la angustia que el virus nos siembra a todos. Así como es una responsabilidad quedarse en casa, también es para nosotros una responsabilidad acompañar.

* Jeanette Valiñas, psicoanalista de A Estrada