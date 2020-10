Maril acusa a Cuíña de intentar engañar a los silledenses

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Lalín / la voz 13/10/2020 20:58 h

El portavoz municipal del PP de Silleda, Ignacio Maril, acusó ayer al alcalde socialista, Manuel Cuíña, de intentar engañar a los vecinos respecto a una sentencia con sus últimas declaraciones. «Dí que mentras o resto de veciños tiñan que esperar unha media de 150 días por unha licencia, a da súa piscina douse en 23, e que queda acreditado que alteraron os procedementos habituais de concesión de licencia para as súas, chegando a presionar incluso os técnicos municipais para que axilizasen a das granxas de Klaus Brey».

«Estamos ante o enésimo intento do alcalde para desacreditarnos chamandonos mentirosos», apuntó Maril, aludiendo al vídeo del último pleno como argumento de que no les dejó hablar de ese fallo judicial. «A realidade é que nos interrompeu, nos chamou ao orde ata en dúas ocasións ameazando con expulsarnos, e ata nos retirou a palabra porque non quere que se fale dunha sentencia que é escandalosa», argumentó.

Recordaron los populares que no pudieron preguntar antes por la sentencia y pidieron paciencia a Cuíña porque sí pedirán el pleno extraordinario para que dé explicaciones. Cuestionaron la actitud de enfrentamiento habitual propiciada por el regidor.