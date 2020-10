El PP de Silleda pedirá un pleno extraordinario para reprobar a Manuel Cuíña y Klaus Brey

0

La Voz de Galicia

lalín / la voz 03/10/2020

El Partido Popular de Silleda quiere celebrar una sesión plenaria extraordinaria para debatir la reprobación del regidor y del edil de Medio Ambiente. Cursará la solicitud en próximas fechas justificando la iniciativa en que Manuel Cuíña y Klaus Brey «seguen sen asumir ningún tipo de responsabilidade», después de quedar acreditado para los populares y en base a una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lalín, de que hubo «concesión de licencias en condicións especiais para os dous». Además alude su portavoz, Ignacio Maril, a cuestiones relativas a la contratación municipal y «as vinculacións empresarias entre o concelleiro, o fillo do alcalde e un contratista o que se lle adxudicaban a maior parte dos contratos de obras do Concello».

Maril calificó ayer estos hechos de «unha gravidade absoluta, xa que poñen de manifesto cando menos un comportamento totalmente irregular por parte do alcalde e o concelleiro», acreditado por una sentencia que ya es firme. «Demostrouse que os feitos tan graves que denunciábamos eran certos, e que o alcalde e o concelleiro facían cousas que non se facían para o resto de veciños co que se conseguía axilizar os trámites por exemplo», argumentó el portavoz popular, añadiendo que en otros casos «se presionaba os técnicos no seu propio interese, por non falar xa de cuestións de contratación de obras». Recordaba además lo ocurrido en el pleno ordinario de septiembre, cuando intentaron preguntar por el fallo judicial y sus consecuencias, cuando se le retiró la palabra y se le amonestó «nun claro intento de que non se falase sobre esta cuestión».

«Xa lle avisamos -en alusión a esa sesión plenaria del mes pasado- que tería que vir a dar explicacións ante os veciños destes feitos, e das mentiras e insultos que nos dirixiu no seu momento cando estábamos denunciando estes feitos, así como dos atrancos no acceso a información que intentou poñernos en moitas ocasións», aseveró el portavoz del PP silledense. Dijo que no permitirán «que lle siga tomando o pelo aos veciños, nin que se sigan facendo estas cacicadas dende o goberno municipal», exigiendo responsabilidades. Para ello tomaron la decisión de solicitar ese pleno extraordinario para la reprobación de Cuíña y Brey, con el fin de que «cada concelleiro da corporación manifeste cal e a súa posición».

Maril reiteró que no van a consentir ni permitir «que os que o fixeron sigan facendo o mesmo, e cada concelleiro terá que responder e explicarlle os seus veciños si está a favor destes comportamentos, e de que algúns pasen por riba dos outros, ou pola contra están a favor de que se trate igual a todos os veciños». «Nós non queremos sere como Klaus Brey nin como Manuel Cuíña, cada un que diga se quere ser como eles», sentenció el portavoz.