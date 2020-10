Piden solución al desajuste de los horarios de Monbús con los universitarios

0

A ESTRADA / LA VOZ 02/10/2020 22:19 h

El BNG estradense ha instado al gobierno estradense a mediar ante la incompatibilidad entre los horarios ofertados por la empresa Monbús para los desplazamientos de A Estrada a Santiago y las necesidades de la comunidad de estudiantes de la USC.

Los nacionalistas destacan que, después de firmada la concesión del transporte a esta empresa, se anunció una adaptación de los horarios de los servicios a las necesidades de los estudiantes. «Na práctica non é así, tendo que agardar entre unha e dúas horas antes das aulas e ao rematalas, mesmo chegando nalgunha ocasión puntual a suprimir algunha liña nas horas centrais», dice el BNG. La formación nacionalista asegura que esta circunstancia está complicando la situación a muchos jóvenes que tienen en el autobús su único medio de transporte. «É de xustiza que haxa un horario de autobuses adaptado ás necesidades concretas da nosa comunidade estudantil. Non están pedindo nada extraordinario, por iso solicitamos no pleno que o Concello inste á Xunta a negociar coa empresa uns horarios axeitados», dice.

El alcalde estradense, José López, se comprometió en el pleno a mediar con la Consellería de Mobilidade para adaptar los horarios de transporte público a las necesidades reales.