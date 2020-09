El Concello pidió permiso a Augas tras obrar en Pozo do Boi, asegura Medela

0

lalín / la voz 29/09/2020 20:44 h

Miguel Medela, concejal de CxL, calificó de «auténtico escándalo político» lo sucedido con las obras de encintado del puente de la playa fluvial de Pozo do Boi, tras revisar la documentación y comprobar que las obras carecen de los permisos de Augas de Galicia, imprescindibles para acometer la actuación.

CxL así lo sospechaba ya cuando denunció esa circunstancia el pasado 26 de julio, dos días después de haberse ejecutado los trabajos el día 24. Solicitaron acceso a la documentación, concedido para el 2 de septiembre: sin embargo, por vacaciones del funcionario no les permitió la revisión; más tarde, el contratiempo fue una baja, «o que nos fixo sospeitar definitivamente que algo non cadraba», explican.

Las fechas no cuadran

Tras recurrir al secretario general, al fin pudieron acceder 25 días después al expediente, encontrando que en la fecha de ejecución de las obras no había permiso de Augas de Galicia, y ni siquiera estaba en trámite: «É máis, solicitouse o informe a Augas de Galicia o día 28 de xullo», tras la denuncia pública de CxL y a día de hoy no hay todavía constancia en el expediente de la resolución del citado departamento autonómico. Una situación, expresan, que se podría considerar además de escandalosa como una presunta prevaricación administrativa. Añaden que también es curioso que la necesidad del encintado del puente la haga un técnico de medio ambiente y no el de obras, por lo que creen que este se negó a hacerlo.

Medela pide explicaciones contundentes a José Cuñarro y a Crespo, por ocultar una información que se ve que sabían «e pretendían pasar por riba das necesidades de tramitación para esta obra, cuestión coa que son inflexibles se as fai un veciño na súa vida privada». Pedirá informes a asesor jurídico y técnico de obras de todo «este despropósito».