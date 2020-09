Mariano cree que deben pulir errores en ataque a pesar de golear al Silva

0

a estrada / la voz 28/09/2020 20:20 h

El Estradense se clasificó para disputar la final autonómica de la Copa RFEF tras imponerse este pasado domingo por 3-0 al Silva. Porrúa poco antes del descanso, Ube y Juanito materializaron los tres goles en el Novo Campo. Ahora está a la espera de conocer a su rival para el encuentro programado el día 4 de octubre, que saldrá mañana del encuentro entre Pontellas y Rápido de Bouzas.

Alberto Mariano mostraba ayer su satisfacción por seguir vivos en esta competición pero con matices. Para el entrenador rojillo «tenemos muchas cosas que mejorar», resaltando en lo positivo que la portería quedó a cero y en defensa «estuvimos razonablemente bien». Las preocupaciones surgen con el ataque, a pesar de materializar tres goles. «Estuvimos muy imprecisos en el inicio de la jugada, en la decisión sobre los movimientos, que no están tan engranados como querríamos, además de haber problemas con el control del balón, aunque nada demasiado grave a estas alturas de pretemporada», sentenció.

«Hubo cosas que me gustaron mucho como lo ordenados que estuvimos sobre el campo, la comunicación entre los jugadores, la solidaridad y la defensa», recalcó el entrenador del Estrada. Respecto a conseguir tres goles, incidía en que marcar el primero supuso una ventaja porque «el Silva sufre cuando se tiene que ir arriba para buscar el empate y arriesgar». En cuanto al nivel físico de sus futbolistas, cree Mariano que están en buena línea y que los cinco cambios autorizados para esta temporada suponen una ayuda. De esa forma pudieron imprimir un ritmo más vivo y ser agresivos, una tónica que mantendrán previsiblemente en liga no solo los rojillos sino casi todos los equipos. Pero aún se nota que la plantilla está en rodaje, con jugadores que pidieron el cambio, como Ube y Edu, mientras también retiró del campo a Porrúa «porque ya se le vía muy justo», incidía el técnico.

Mariano destacaba ayer que le hubiera gustado tener más rotación de futbolistas sobre el césped, pero al ser partido oficial solo había cinco cambios. «Los que no jugaron este domingo no quiere decir que no se cuente con ellos, voy a rotar en los próximos partidos», avanzó. Ocurrirá ya mañana miércoles, en un nuevo amistoso que les enfrentará al Pontevedra en Moraña. Resta por fijarse el horario definitivo, a las 19.30 o a las 20.00. Será una importante piedra de toque para los estradenses.