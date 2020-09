El PSOE estradense advierte que la peatonalización encarecerá el alquiler de bajos

0

La Voz de Galicia

A Estrada 27/09/2020

El portavoz del PSOE estradense, Luis López Bueno, asegura que la peatonalización de la calle Calvo Sotelo «nin se menciona no Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS)». Le recomienda al alcalde estradense, José López Campos, «que lea os documentos que aproba». Considera que el regidor «está afeito a mentir en público sen que ninguén lle responda». «Por iso dirixe as súas críticas contra nós. Leva ano e medio con moito medo polo traballo de oposición do PSOE», dice.

El portavoz socialista contradice la versión del alcalde y sostiene que la calle Calvo Sotelo no tiene ni siquiera una ficha de actuación en el PMUS y solo se menciona en la evaluación ambiental. Pide rigor al gobierno y le ruega que deje confundir a los vecinos.

El líder socialista lamenta que el gobierno "tire polo camiño do engano". Reclama "argumentos de verdade" para la peatonalización y pide al gobierno que deje de utilizar un documento no vinculante como el PMUS solo para lo que le interesa. Le recuerda al alcalde que hay actuaciones que sí tienen ficha propia en el PMUS y que son más urgentes, como la Avenida de Santiago.

López Bueno también contesta a las acusaciones de oportunismo de López Campos. "Oportunista sería deixarlle facer seu proxecto sen dicir nada, que o goberno pasar por riba de todo e de todos, e despois criticar as consecuencias", dice el portavoz socialista. Remarca que el propio alcalde no tiene claro qué se va a hacer y tampoco tiene informes técnicos. "Así non vai ser posible un proxecto decente", dice.

López Bueno también anuncia que su grupo tendrá voluntad colaboradora. Los socialistas llevará a la Mesa de Movilidad que se celebra esta noche "os problemas que se van derivar das peatonalizacións, como o aumento dos prezos de aluguer dos baixos comerciais". "Os comerciantes xa se queixan de que os prezos son moi elevados, e segundo os expertos que consultei de Ribeira, Boiro e redondela, o prezo das rendas tende a subir nestas rúas", dice López Bueno. El socialista considera que "hai que reflexionar sobre esta cuestión para non cargar ao comercio máis do que xa está".

López Bueno defiende "medidas que beneficien a actividade do comercio e ofrezan comodidades para os veciños e veciñas dependendo de como quede o mapa final de rúas que pechan". Es partidario también de mantener la zona azul aunque se modifique el sistema de aparcamiento.