Debut en casa con una contundente derrota para el Ravachol ante el Oviedo

pontevedra / la voz 21/09/2020 20:59 h

El debut del Ravachol Pontevedra ante su afición no fue como habían soñado. Tampoco lo tenían fácil. Enfrente un CB Oviedo, que aspira a llevarse el título de la Primera División. Pero aún así, el técnico local, Jesús Pereiro, reconoce que «un marcador tremendamente abultado que no hace justicia a lo vivido en la pista». Con un rotundo 0-7, el Ravachol finaliza la segunda jornada de liga con una derrota que, aunque dolorosa, aseguran que les ha demostrado que puede plantar cara a un grande de la categoría y todavía puede mejorar cuando los ingleses Luke Pearce, David King y Georgina Blande pueda desplazarse a España. «Ahora toca recuperarse del golpe y seguir entrenando para el 10 de octubre jugar contra el Benalmádena. En ese encuentro va a estar media permanencia», señala el entrenador del Ravachol, Jesús Pereiro, quien para este encuentro contó con Alejandro Nogueira, Manuel Brea, Ana Carbón, Raquel Miguens, Gabriel Fernández y Ania Setién.

En individuales, Manuel Brea no pudo con el salvadoreño Uriel Canjura, en un duelo muy competitivo que se fue para los visitantes (15-21, 21-12, 9-21). Tras ellos saltó Ana Carbón, que no pudo demostrar su mejor nivel y cayó ante Lorena Usle (18-21, 18-21), mientras que Gabriel Fernández se medía en la tanda final a Álvaro Leal. A pesar de buen nivel del jugador local, el ovetense no dio opción a la sorpresa y puso el 0-7 definitivo en el marcador, después de dos parciales en negro (9-21, 16-21). «Tenemos que seguir trabajando y ganar confianza, la próxima jornada es contra un rival directo», apuntó el capitán, Álex Nogueira.