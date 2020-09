Los institutos suman este curso 2.641 alumnos de BAC y ESO

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R. Ramos O. P. ARCA

Lalín, A Estrada / la voz 18/09/2020 22:14 h

Los institutos de la zona comienzan el día 23 a recibir los primeros alumnos. Los primeros tres días de este nuevo curso acogerán los actos de presentaciones y de formación de prevención frente al covid que se irán realizando de forma escalonada, por niveles. En total, según los datos facilitados ayer por la Consellería de Educación, en la zona son 2.641 estudiantes de ESO y BAC los que contabilizan de momento. Quedan aún por contar los alumnos de ciclos formativos que aún tienen abierto el plazo de matrícula. En los datos, Educación incluye las cifras de los de BAC de adultos.

Son 1.961 alumnos de la ESO y 680 de Bachillerato, incluyendo centros públicos y concertados. Unos números facilitados por los centros en los últimos días por los institutos a Educación pero que pueden sufrir alguna variación ya que aún se está realizando alguna matrícula de última hora. Son 1.065 en los concellos de A Estrada y Forcarei y 1.576 en los municipios dezanos con institutos en Lalín, Silleda y Vila de Cruces, a los que se suma el colegio de Rodeiro, donde se imparte ESO y que cuenta con 62 alumnos de Secundaria.

En las dos comarcas son 1.961 estudiantes de la ESO y 680 los de BAC. Por Concellos Lalín suma 953. Le sigue en número, A Estrada con 936. Muy por detrás se encuentra Silleda con 394. Forcarei contará con 129 y Vila de Cruces con 167.

Por niveles, en lo que respecta a la ESO, Lalín contará este curso con 704 alumnos y A Estrada con 655. Forcarei aporta 67, Silleda 311, Cruces 132 y Rodeiro 61. En Bachillerato, A Estrada tiene 281, seguido de Lalín con 249. Silleda añade 83 a la lista, Cruces 35 y Forcarei 32. De los alumnos de la ESO, 752 cursan sus estudios en los centros de A Estrada y Forcarei y los 1.961 restantes en Deza. En BAC se matricularon 367 en Deza y 311 en A Estrada y Forcarei. No contamos en la suma de los alumnos de la zona los 108 estudiantes de la ESO que Educación contabiliza Cerdedo-Cotobade al no haber instituto en la zona de Cerdedo.

En Lalín, el IES Laxeiro creció este año en número de alumnos respecto al pasado curso. Tanto aquí como en el Aller en algún curso harán cuatro grupos en vez de tres para tener menos chavales por aula y poder guardar las distancias reglamentarias. Las presentaciones de la semana que viene servirán para ir testando los protocolos.

El Losada Diéguez retrasa al viernes 25 el inicio de ciclos de FP de informática y finanzas

Van pasando los días y el Losada Diéguez sigue sin solución a su falta de espacios para albergar al alumnado de los ciclos de Madera y Automoción, sin ubicación posible en el propio instituto y con la cesión de espacios adecuados en el recinto ferial de la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada sin concretarse. Y ello pese al acuerdo adoptado por el consello escolar del centro el pasado lunes, en el que expresaban de forma inequívoca que los nueve grupos afectados por las carencias «non poderán iniciar o curso ata que se faciliten uns espazos dignos e axeitados para un uso educativo».

El director del centro, José Manuel Puente, manifestaba ayer que siguen a la espera de novedades a su demanda de esos espacios dignos, que entienden no puede pasar por la cesión del pabellón 5 del recinto ferial, una nave que carece de ventanas. El pabellón 3, al menos para este curso, podría solventar la situación, pero es preciso el acuerdo entre las consellerías de Educación e Industria.

En este contexto, el Losada Diéguez retrasa hasta el viernes día 25 el inicio en los ciclos de Formación Profesional que sí podrán funcionar, como son los de informática y administración y finanzas. Algunos grupos han tenido que desdoblarse, con aulas de once alumnos en cada una de ellas. El centro dispone de profesorado suficiente para acometer estos desdobles, confirma Puente, quien insiste en que el problema es de espacios.

Una mirada a los talleres donde en cursos anteriores se impartió Madera deja a las claras la inadecuación de esos espacios. Con la amenaza del covid-19, se antoja ya imposible.

El plazo de matrícula aún está abierto en los ciclos formativos

El plazo de matrícula aún está abierto en los ciclos formativos y, en general, se espera un ligero descenso respecto a otros cursos. Una tónica que afecta a toda Galicia. En la mayoría de los ciclos aún hay plazas. Estos días los centros están ya colgando en sus páginas webs información detallada para padres y estudiantes.

Los del Aller Ulloa de Lalín pueden consultar ya en qué grupo de clase van a estar y la lista de los que van a ser sus compañeros de aula. Una información que incluye los horarios de cada hora de clase y los recreos, y los de las presentaciones.

Los del Laxeiro invitan a las familias a leerse todos los protocolos y toda la información que colgaron para saber cómo se tienen que producir las entradas y salidas y seguir al pie de la letra el protocolo. En el Pintor Colmeiro de Silleda antes había un recreo único y ahora se divide a los alumnos. En el comedor hay 52 apuntados que se repartirán en dos turnos de 26 personas.

En el ciclo de Actividades físico deportivas no medio natural hay lista de espera. Muchos de los alumnos son de fuera, pero este curso tendrán también cuatro del propio centro. En el Antón Losada de A Estrada, al no prosperar al final la idea de un comedor para los institutos, les preocupa el uso de la cafetería que no es muy grande y antes estaba siempre llena. El centro realizó también cambios en los recreos. En el número 1, al tener solo estudiantes de ESO, se nombraron profesores de guardia y custodia que reciben a los alumnos a la entrada.