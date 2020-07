Scientia School ofrece continuidad para el Sagrado y anuncia una oferta

0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Lalín / La voz 22/07/2020 21:48 h

Scientia School mantuvo ayer una reunión con representantes de padres, profesores y comité de empresa preliminar a la presentación de una oferta de compra. Francisco Guerrero, en nombre de la sociedad, explicó que su propuesta incluiría hacerse cargo de un número de trabajadores menor a los de la actual plantilla adaptándola a las necesidades y a la viabilidad del centro. Eso incluirá el personal de las unidades concertadas que podrían reducirse entre cuatro y seis a causa de la pérdida de alumnos.

En la reunión se llegó a cifrar en una treintena los trabajadores que podrían ser despedidos a través de un ERE, que llevaría a cabo la administración concursal antes de la venta si se llegara a concretar y después de que fuese aprobada la propuesta de Scientia, en la que la empresa incluirá el número de trabajadores del Sagrado de los que se hará cargo para poder mantener el centro.

Sobre la mesa estaría la oferta de Scientia, que estaba previsto se presentara ya, y la de alquiler que presentó en su día Manuel Gil y que planteaba la posibilidad de mejorar dado que expiraba a las 23.59 horas de ayer. El juez sería el que tendría la última palabra una vez la administración concursal le traslade las posibles ofertas. Guerrero quiso transmitir el mensaje de que su oferta tenía como objetivo garantizar la continuidad del colegio apuntando que tenían un proyecto educativo, tecnológico y pedagógico que darían a conocer una vez que se formalizase la venta.

A preguntas de los asistentes explicaron que «ofertamos la continuidad» y que «habrá un número de profesores que tendrán que salir», indicando que «habrá criterios objetivos, pedagógicos y tecnológicos». Indicó que «hasta hace dos semanas no estábamos» y pidió a los asistentes el apoyo para que el colegio no cierre y recobrar la confianza de las familias. Cifraron en 209 los alumnos que tiene el centro en estos momentos. Scientia dijo que sería su sociedad la que se haría cargo del colegio, al igual que en el resto de los que gestiona. Que pondrían un director y un financiero y que el resto sería personal actual del colegio. A preguntas de los sindicatos, los representantes de la administración concursal que convocaron la reunión a petición de Scientia contestó que Joaquín Pereira es de momento el representante de la sociedad pero no es el director y que no tendría ningún papel en el ERE.

Dentro de los planes de futuro, si se llega a concretar la venta, Guerrero apuntó que apostarán por la guardería, por recuperar alumnos y la confianza de las familias y se mantendrán los mismos servicios que había hasta ahora. Garantizó poner las aulas en un nivel mínimo para que vuelva a ser apetecible para padres y alumnos.

Ayer Scientia School quiso volver a visitar el colegio antes de presentar la oferta y comprobar su estado después de los meses transcurridos. Guerrero apeló a la meritocracia a la hora de seleccionar al personal basado el criterios pedagógicos, tecnológicos y bilingües. Por parte de la administración concursal se intentarán agilizar los procesos y la idea de Scientia School sería poder empezar el 1 de septiembre si obtienen el centro.

Defensa de los puestos de trabajo

El comité pedirá al juez que además de valorar la parte económica tenga en consideración el mantenimiento de los puestos de trabajo. Creen que la reunión fue «a terceira función do mesmo teatro, regreso ao futuro 3» y señalan que «saimos coa sensación de fraude», echando en falta en este tema a Crespo y a la Xunta y señalando que aún hay muchos datos del centro que no tienen.