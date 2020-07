Bueno acusa al PP de retrasar la consulta sobre peatonalización

0

16/07/2020

En espera de que el Concello de A Estrada convoque la Mesa de Mobilidade y con el telón de fondo de las quejas de un grupo de comerciantes contrarios a la peatonalización del centro urbano, el PSOE se posicionó ayer sobre la realización de una consulta para pulsar la opinión de todos los vecinos. Su portavoz municipal, Luis López Bueno, demanda que se efectúe «casa por casa» y en todo el municipio. Considera que hay capacidad para buzonear esa encuesta en los domicilios, como se hizo hace mes y medio con el envío de información sobre el covid-19.

López Bueno propone que la consulta se efectúe a quienes cuentan con domicilio en el término municipal estradense, lamentando la posibilidad de que se aplace a septiembre u octubre. «Parece que o goberno ten moitas ganas de ir de vacacións», ironizó el portavoz socialista. «O rural ten que ter voto casa por casa. Se se pretende facer unha consulta que represente a todo o mundo, non ten sentido que participen as asociacións como entidade colectiva, teñen que poder votar todos os veciños das parroquias, non só os asociados», dijo.

La explicación sobre esos retrasos para evaluar el grado de aceptación del corte al tráfico del centro urbano estradense radica, para Bueno, en que «non hai un proxecto serio que avale a iniciativa, con informes técnicos sobre como quedará a mobilidade na proposta. O único que se fixo foi pechar rúas e retocar a circulación cada dous días, o demais está todo por facer», recalcó.

«É un asunto que non ten nin no propio goberno municipal, vai ser complicado que as asociacións teñan unha opinión unánime e será imposible unha postura de unidade», aventuró el portavoz socialista, reclamando esa encuesta individualizada y casa por casa para quienes quieran participar en el proceso. Cree más fácil sacar encuestadores a la calle, pero quedarían vecinos fuera y habría menos garantías. Además cree imprescindible publicitar primero los informes sobre cómo quedará afectada la movilidad y que los participantes tengan todos los datos antes de pronunciarse.

Informe de la USC

Para López Bueno, «o goberno está absolutamente superado e sen folla de ruta para encarar a nova normalidade». Por ello demanda que «resolva os problemas en lugar de crealos», con cuestiones como la peatonalización, donde «o alcalde pecha as rúas e inicia unha disputa entre os comerciantes». Y se pregunta además por el informe contratado con la Universidade de Santiago de Compostela (USC), con un coste de 14.000 euros. «Atendéndolle ás declaracións de López Campos, hai dous meses que ían a trasladarse os primeiros resultados, pero de momento non se sabe nada del», incidió el portavoz del PSOE, quien cuestionó que se aprobase -sin tener ese informe que iba a ser básico- «o seu raquítico Plan Reactiva».

«López Campos asegurou que o informe da USC ía ser clave para decidir as medidas económicas, afirmou que ía mobilizar 4 millóns de euros para combater o coronavirus e a realidade é que non se sabe nada do informe e o Plan Reativa leva 142.00 euros co apelido covid».