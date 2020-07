Los sindicatos piden la mediación de Crespo y los partidos en Florentino

0

La Voz de Galicia Rocío Ramos

lalín / la voz 15/07/2020 21:15 h

Los sindicatos pedirán una reunión con el alcalde de Lalín, José Crespo, y con los representantes del resto de las formaciones políticas para demandar su mediación en el conflicto laboral enmarcado dentro de la negociación de un ERE en Florentino. Ayer se celebró una nueva reunión de la mesa de negociación en la que la empresa ofreció a los 50 trabajadores que van a ser despedidos una indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de 13 mensualidades frente a los 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades que les corresponde por ley. El ofrecimiento fue calificado por los sindicatos como insuficiente.

Los representantes sindicales se quejaron del trato agrio recibido por parte de algunos trabajadores que quedarán en la empresa y que los acusaron de querer arruinar la firma. Achacan a la empresa presuntos intentos de enfrentar a los que se van con los que se quedan para que los primeros acepten la indemnización ofrecida. Por su parte, algunos trabajadores que no se encuentran en la lista de despedidos acusaban a los sindicatos de querer echar a 160 personas. Dicen que no quieren enfrentarse a unos compañeros con los que llevan décadas trabajando juntos, pero creen que estos momentos los sindicatos no los representan y comentan que les dijeron que preferían que se hundiera el barco pidiendo a los que se quedan que acudan a ellos cuando tengan una carta de despido.

La asamblea de ayer acabó en enfrentamiento y algún representante sindical comentaba que «tivemos que marchar e seguir falando noutro sitios» con los trabajadores afectados por el ERE. La empresa se defendió desde el primer momento que no podía subir la cuantía de los despidos para no poder en riesgo la viabilidad de la firma y del resto de los empleos, mientras que los sindicatos luchan por que los despedidos se vayan con más dinero tras décadas de trabajo.