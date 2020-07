Charo Golmar presentou o seu poemario

0

14/07/2020 21:34 h

A profesora Charo Golmar, filla do célebre mestre e xornalista Xesús Golmar, realizou onte a presentación do seu libro de poemas, Nobelo de Luz. No acto, que tivo lugar na Praza da Igrexa a partir das 20.30 horas, a escritora deu a coñecer a súa primeira obra individual. Neste poemario busca transmitir aos lectores os sentimentos, emocións e problemas dun neno incomprendido polas súas capacidades diferentes. foto M. SOUTO