La Voz de Galicia lópez penide

redacción / la voz 08/07/2020 21:35 h

Ven. Una única palabra, apenas tres letras que sintetizan un ambicioso programa para impulsar la reactivación turística en la provincia de Pontevedra poniendo el foco en el turismo nacional y de proximidad. Es por ello que la campaña impulsada por la Diputación de Pontevedra también alcanzará al norte de Portugal.

Mediante un audiovisual se busca el impacto emocional en el potencial visitante incidiendo en la garantía de que Pontevedra es un destino «absolutamente seguro», al tiempo que les recuerda la crisis generada por la pandemia del coronavirus: «Estivemos a coidar este regalo para ter unha provincia aínda mellor».

De este modo, el vídeo va recorriendo bosques, rías, playas, viñedos, fervenzas, faros, pazos y castillos, para, en palabras de Carmela Silva, dejar «claro que se queres coñecer e vivir un destino de natureza, fermoso, cunha riqueza patrimonial e unha gastronomía incribles, hai que vir a Rías Baixas, a Pontevedra provincia». La presidenta de la Diputación resaltó, asimismo, que Ven «aposta polo turismo que agora máis se demanda, de natureza, sostible, non masificado e vinculado á cultura. De feito temos toda a programación preparada para que as persoas visitantes tamén poidan desfrutar dela».

Escapada a Deza y Tabeirós

El audiovisual se complementará con actuaciones en redes sociales proponiendo escapadas, así como otras experiencias y actividades. «

Son trece escapadas, que se poden facer nun día o en varios combinando varias delas, sete pola costa e seis polo interior chegando a todas as comarcas e invitando a desfrutar dos seus atractivos

», precisaron desde la Administración provincial. Una de esas escapadas tiene como destino Deza y Tabeirós

La campaña se desarrollará en dos fases. La primera tendrá lugar hasta el 16 de agosto centrada en Galicia, el resto del Estado y Portugal con acciones dirigidas a redes sociales, reach media y revistas especializadas, así como a las plataformas audiovisuales a través de SmartTV que ya usan más de diez millones de españoles.

La segunda, entre el 1 de septiembre y el 13 de diciembre, se centrará en zonas estratégicas para captar visitantes -Madrid, País Vasco, Asturias o Castilla La Mancha- incidiendo «en produtos de turismo cultural e de natureza». Se pondrá el acento en los puentes vacacionales, «cando a xente fai pequenas escapadas»

Auguran una ocupación hotelera del 33 % en julio que se incrementará al 40 % en agosto

Con mucha prudencia y cautela, Silva adelantó las estimaciones de ocupación hotelera que auguran que en julio se alcanzará el 33 %, mientras que en agosto se incrementará en siete puntos. «Quero transmitir optimismo -dijo-, pero hai que tomar estes datos como o que son: moi provisionais. Están a variar día a día e van a depender de moitas variables incluídas as sanitarias».

Silva destacó que muchas reservas se están cerrando con apenas uno o dos días de antelación. A esto se suma que «hai moita xente que por ERTE ou reorganizacións das empresas non saben aínda as súas datas de vacacións; as estadías prevense máis longas; e dous de cada tres establecementos prevén que os resultados poden cambiar e, incluso, mellorar cara a segunda quincena de xullo e o mes de agosto».

Entre otras comarcas y en julio, O Salnés superará el 38 %, porcentaje que se estima alcanzará Sanxenxo y que en O Grove rondará el 40 %.Sería del 26 % en Deza y Tabeirós, donde llegaría al 33 % en agosto. En cuanto al turismo rural, en Deza-Tabeirós se rondaría el 40 %.