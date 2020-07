Festival de Baile y Música de Xirandola «virtual»

0

La Voz de Galicia j. benito

03/07/2020 22:08 h

La asociación cultural Xirandola de A Bandeira celebrará hoy su XXXIV Festival de Baile e Música Tradicional, en una edición muy especial por la pandemia. Será retransmitido a través de la página de Facebook de la entidad y los interesados pueden enlazar a ese red social a través de su página web, www.xirandola.com.

En este festival tan particular el escenario habitual de sus celebraciones, la plaza Juan Salgueiro de A Bandeira, no será el único. Los músicos y bailarines de la agrupación Xirandola realizarán un recorrido por los lugares más icónicos del municipio de Silleda. En ellos desplegarán sus dotes para que las pueda seguir hoy el público e incluso ya está disponible el making of para ir abriendo boca. Aparecerán en el monasterio de Carboeiro, en la carballeira de As Pedrosas, la Fervenza do Toxa o el auditorio Manuel Dopazo, así como en el entorno de la capilla de San Blas o junto al palomar de Carboeiro, entre otros sitios emblemáticos.