Cuíña cuestiona que el PP evalúe prorrogar el presupuesto pese a tener mayoría absoluta

lalín / la voz 02/07/2020 20:30 h

El coordinador de Compromiso por Lalín (CxL), Rafael Cuíña, valoró ayer lo que considera un «recoñecemento de facto» por parte del regidor, José Crespo, de que no habrá nuevo presupuesto municipal en el 2020, prorrogándose el del 2019. «É a primeira vez na historia deste Concello que isto vai acontecer cun goberno con maioría absoluta, o cal fala claramente da desidia na xestión e do verde que está o goberno de Crespo», afirmó.

Recordaba que en el anterior mandato «nós recibimos un feixe de críticas por prorrogar os orzamentos, estando en minoría por culpa dun tránsfuga, e coa pretensión do PP de facer desgaste político votando en contra do orzamento fose cal fose, para ter que ir a mocións de confianza». «Que un goberno con maioría absoluta faga isto o que indica é incapacidade, e máis cando o 80 % do orzamento é unha parte técnica que fai Intervención», dijo.

«O primeiro ano sen orzamento do goberno anterior en minoría era para Crespo unha demostración das sete pragas de Exito que asolaban Lalín; agora, nas mesmas circunstancias, é unha Arcadia feliz, na que non ten a máis mínima relevancia», ironizaba Cuíña. «A regra de tres establecida pola entón oposición do PP sobre as prórrogas de orzamentos é a mesma que agora aplicamos nós», apuntó, con el matiz de tener mayoría absoluta y reclama al gobierno que «se arremangue e traballe» en vez de vender humo.