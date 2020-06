Las piscinas de A Estrada abrirán mañana miércoles con entrada gratuita y con cita previa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Rocío García

A Estrada 30/06/2020 12:52 h

El Concello de A Estrada tiene todo listo para la apertura de las piscinas municipales mañana miércoles. Debido a las limitaciones de aforo impuestas por la crisis sanitaria del covid-19 se impone la solicitud de cita previa, para poder prever el número de usuarios y organizar la jornada. La cita debe solicitarse con al menos 24 horas de antelación en el departamento de deportes del Concello, enviando un correo electrónico con la solicitud a la dirección piscinasmunicipais@aestrada.gal y haciendo constar la franja horaria solicitada. En la sección de Deportes de la web municipal está disponible el formulario a cubrir para presentar la solicitud. En caso de superación del aforo se propondrá un horario alternativo fuera del cual no se podrá permanecer en las instalaciones. Debido a las hipotéticas restricciones horarias que podría haber para acceder al recinto y a las de uso de los distintos vasos para no superar nunca el aforo, el Concello ha decidio este año no cobrar en ningún caso la entrada a las instalaciones. No obstante, al tratarse de unas instalaciones muy espaciosas, el aforo máximo del 30 % permitido actualmente posibilita la entrada de 350 personas, con lo que no es previsible que sea preciso recortar horarios ni que haya problemas para acceder cualquier día al recinto. Otro asunto es el baño en los distintos vasos, en los que el aforo viene dado por la lámina de agua. En las condiciones actuales, en el vaso pequeño el aforo máximo es de ocho bañistas, en el mediano de 20 y en el grande de 120.En el vaso grande no es probable que sea preciso, pero en el pequeño o incluso el mediano podrían tener que establecerse turnos de utilización para el disfrute del vaso. En todo caso, desde el Concello apelan a la responsabilidad individual para que todo el mundo pueda disfrutar de las piscinas.

Las instalaciones cerrarán los lunes para realizar las labores de mantenimiento. De martes a sábado estarán abiertas de 15.00 a 21.00 horas y los domingos de 13.30 a 21.00. Podrán acceder los mayores de 2 años y menores de 12 años, siempre y cuando vayan acompañados de un adulto, con la debida acreditación. También los menores de 14 años siempre y cuando presenten una autorización de los padres o tutores legales para poder acceder a las instalaciones.

Las zonas de vestuarios tendrán acceso restringido. Solo se podrán utilizar los aseos y los cambiadores. Las duchas estarán precintadas e inutilizadas. Las instalaciones tendrán una puerta de acceso y otra de salida. Los usuarios deberán limpiarse las manos con las soluciones hidroalcohólicas antes de entrar y salir de cada estancia. Tendrá que depositar las máscarillas, guantes o papel que utilicen en las papeleras. En las instalaciones habrá a disposición de los usuarios hidrogeles, papeleras no manuales y papel desechable. Las mascarillas o guantes deben ser llevados por los usuarios, pero habrá repuestos para casos de roturas u otros imprevistos.