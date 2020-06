El delantero centro Edu se convierte en el tercer refuerzo del Estradense

0

a estrada / la voz 17/06/2020 20:32 h

El Estradense presentó ayer a su tercer refuerzo para la temporada 2020-2021. Si las dos primeras piezas del nuevo proyecto deportivo llegaron para el lateral izquierdo, en esta ocasión se cubre una plaza en la delantera. Recala en el club rojillo el futbolista Edu, de 19 años y natural de Vite en Santiago, que comenzará su etapa sénior en A Estrada tras militar la pasada campaña en el Deportivo, en su equipo juvenil de División de Honor.

Edu contaba con varias ofertas de Tercera y Preferente, alguna con más dinero por el medio, pero se decantó por el Estradense. «Alberto Mariano fue el primero que se puso en contacto conmigo y me gustó lo que me decía, el proyecto; yo ya le conocía de venir a A Estrada a ver algún partido y su filosofía de juego y su perfil como técnico me convencían», explicaba ilusionado este delantero centro. La conversación con el presidente y la visita al Novo Campo terminaron de decantar la balanza: «me gustaron las instalaciones, me parece gente muy honrada y creo que he acertado».

A los seis años comenzó en la base del Vista Alegre, para saltar en alevines de segundo año al Oroso y después en juveniles de primero al Sigüeiro, compatibilizando además los partidos con el conjunto de Primera Autonómica. El Conxo Santiago fue el siguiente paso en su carrera deportiva en División de Honor, para saltar después al Dépor. Con 1,78 de altura, defiende que su principal característica radica en el trabajo para los compañeros y «los goles terminan por llegar».

Entrenar duro figura en su filosofía futbolística, un deporte que la apasiona desde niño. «Trabajo, trabajo y trabajo hasta el último día que esté aquí es lo que pueden esperar de mí», recalca, para significar que su padre, también entrenador, le inculcó siempre utilizar las dos piernas. Destaca el buen nivel de la Tercera División, con un fútbol directo que le gusta. Conoce a otro de los fichajes, Óscar, con el que coincidió en el Conxo Santiago. Ahora pretende pelear por hacerse con un hueco en el once titular, aunque su lema será trabajar al máximo y esperar que llegue esa recompensa del técnico.